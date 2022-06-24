الجيش الإسرائيلي ردًا على تحقيق الأمم المتحدة: "نعرض على الفلسطينيين تمرير الرصاصة التي أصابت المراسلة"

الجيش الاسرائيلي يرفض تحقيق الامم المتحدة بشأن مقتل الصحفية شيرين ابو عاقلة

رفض الجيش الإسرائيلي ، اليوم (الجمعة) التحقيق الذي أجرته لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، الذي قتل بموجبه على يد قوات الأمن الإسرائيلية، وقال إنه "في أعقاب التحقيقات التي تم عرضها في الأيام الأخيرة"، يعرض الجيش ان يتم فحص الرصاصة التي أطلقت على الصحافية الفلسطينية شيرين".

جاء هذا بعد ان قالت المتحدثة باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان الجمعة إن المفوضية خلصت إلى أن الصحافية الفلسطينية الأميركية شيرين ابو عاقلة قُتلت في 11 ايار/مايو بنيران القوات الاسرائيلية.

وفي وقت سابق، نشرت قناة الجزيرة صورة الرصاصة التي أصابت الصحافية شيرين أبو عاقلة وقتلتها. ويبلغ قطر الرصاصة، بحسب تحقيقات الجزيرة، 5.56 ملم، ووفقًا لخبراء عسكريين اعتمدت الشبكة عليها، أطلقت رصاصة متعددة من سلاح من نوع M4.

هذه المرة أيضا، اتهمت الشبكة التي وظفت أبو عاقلة الجيش الاسرائيلي بإطلاق النار المميت على الصحفية، كما فعلت مباشرة بعد الحادث، لكنها اعتمدت هذه المرة على الرصاصة التي تم تعليمها باللون الأخضر على غرار ذخيرة الجيش الإسرائيلي.