إسرائيل للأمم المتحدة: من "غير الممكن" تحديد كيف قُتلت الصحافية شيرين أبو عاقلة

أكد الجيش الإسرائيلي، مسائ اليوم الجمعة، أن "تحقيق قوات الجيش خلص بوضوح إلى أن أبو عاقلة لم يُطلق عليها النار عمدا من جندي إسرائيلي وإلى أنه من غير الممكن تحديد ما إذا كانت قد قُتلت على يد مسلح فلسطيني كان يطلق النار بشكل عشوائي... أو على يد جندي إسرائيلي بدون قصد".

وجاء ذلك ردا على إعلان الأمم المتحدة أن مراسلة قناة الجزيرة القطرية أُصيبت برصاص القوات الإسرائيلية في 11 أيار/مايو في الضفة الغربية.

وكانت المتحدثة باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان، قد قالت، اليوم الجمعة، إن "المفوضية خلص إلى أن الصحافية الفلسطينية الأميركية شيرين ابو عاقلة قُتلت في 11 ايار/مايو بنيران القوات الاسرائيلية" مشيرة إلى أن "جميع المعلومات التي جمعناها - بما في ذلك من الجيش الإسرائيلي والنائب العام الفلسطيني - تؤكد حقيقة أن الطلقات التي قتلت أبو عاقلة وجرحت زميلها علي الصمودي صدرت عن قوات الأمن الإسرائيلية وليست طلقات عشوائية صادرة عن فلسطينيين مسلحين كما قالت السلطات الإسرائيلية في البداية".