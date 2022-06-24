جمهورية سورينام تتراجع عن وعدها بفتح سفارة لها في القدس "لاتوجد ميزانية لإنشاء سفارة وأنتظر تلقي التقرير"

نقلت وكالة رويترز عن رئيس سورينام من أمام الجمعية الوطنية "لا توجد ميزانية لإنشاء سفارة وأنتظر تلقي التقرير"

أعلن رئيس جمهورية سورينام تشان سانتوخي، صباح اليوم الجمعة، أن "سورينام لن تتابع على الفور مشروع فتح سفارة في إسرائيل لأسباب مالية"مشيرا إلى أن البلاد "تنتظر تلقي تقرير" من سفير سورينام غير المقيم لدى إسرائيل، ستيفانوس نوردزي، الذي تم تعيينه في أواخر مارس/آذار المنصرم.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عنه قوله أمام الجمعية الوطنية "لا توجد ميزانية لإنشاء سفارة" وقال سانتوخي للبرلمان إنه سيتصرف بناء على نتائج التقرير وتوصياته و "سيتخذ إجراء بناءً عليها".

وكان وزير خارجية سورينام ألبرت كامدين، قد أعلن عزم بلاده فتح سفارة في القدس خلال اجتماع مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد في أواخر مايو/أيار المنصرم، مباشرة بعد يوم القدس.وكانت سورينام ستصبح خامس دولة تفتح سفارة لها في القدس.

ومن جهتها أفادت القناة الإسرئايلية (12)، اليوم الجمعة، أن رئيس سورينام، تشان سانتوخي أعلن في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة، أمام الجمعية الوطنية السورينامية، أنه سيتم إلغاء افتتاح سفارة بلاده في القدس"ونقلت عن رئيس سورينام قوله: “لا توجد ميزانية لإنشاء سفارة لسورينام، في إسرائيل”.