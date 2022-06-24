أمير قطر في مصر لأول مرة بعد سنوات من القطيعة لـ"تعزيز العلاقات وبحث القضايا السياسية الإقليمية والدولية"

مصر قطعت علاقاتها مع قطر عام 2017 الى جانب كل من السعودية والامارات والبحرين بتهم دعم الاخوان المسلمين

وصل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الى القاهرة، مساء اليوم الجمعة، في أول زيارة يقوم بها لمصر منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في حزيران/يونيو 2017 في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، إنه "من المنتظر أن تتضمن الزيارة عقد مباحثات ثنائية بين الزعيمين لتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، كما يبحث الجانبان تطورات القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك"

وكانت مصر قد قطعت علاقاتها مع قطر عام 2017 الى جانب كل من السعودية والامارات والبحرين بعد أن وجهت القاهرة اتهامات للدوحة بدعم جماعة الاخوان المسلمين التي اطاحها الجيش المصري من السلطة في العام 2013.