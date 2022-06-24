العاهل الأردني: العمل جار لتشكيل "ناتو" خاص بالشرق الأوسط لحماية المنطقة

قال إن زيارته إلى مصر وزيارة الأمير محمد بن سلمان إلى الأردن "تهدف إلى بحث أمن المنطقة ومساعدة بعضنا البعض"

أكد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، أن العمل جار من أجل تشكيل جبهة"ناتو خاص بالشرق الأوسط" مكونة من مجموعة دول عربية لحماية المنطقة، لافتا إلى أن بلاده ستكون من أوائل الدول التي تدعم الجبهة، وقال إن زيارته إلى مصر وزيارة الأمير محمد بن سلمان إلى الأردن "تهدف إلى بحث أمن المنطقة ومساعدة بعضنا البعض".

جاء ذلك في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" الأميركية ستنشر الأسبوع الوشيك، محذرا من أن "تراجع دور روسيا في سوريا، يزيد المخاطر الأمنية"، لافتاً إلى أن "تنظيم داعش عاد للظهور مجددا"

ونبه الملك عبد الله الثاني إلى أن "الميليشيات الشيعية في سوريا زادت من عمليات تهريب السلاح والمخدرات عبر الحدود" ولفت إلى أن "عمان تنظر إلى الوجود الروسي على الأراضي السورية كعنصر إيجابي، حيث كان مصدر استقرار خلال السنوات الماضية". وتابع قائلا "من وجهة نظر أردنية، لقد شكل الوجود الروسي عامل تهدئة"

وفي السياق أشار إلى أن "المشاريع الإقليمية بين الدول العربية، توفر الفرص للجميع"، لكنه أضاف "إذا كانت إحدى الدول تواجه التحديات، فإن ذلك سيعطل تلك المشاريع". وأعرب عن أمله بأن "يظهر خلال هذا العام توجه جديد في المنطقة، نحو التواصل والعمل المشترك"