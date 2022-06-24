تقرير: "الموساد" الإسرائيلي أحبط ثلاث هجمات إيرانية استهدفت إسرائيليين في تركيا

استخبارات الموساد قادت السلطات التركية إلى 10 أعضاء في خلية إيرانية يُزعم أنهم خططوا لخطف وقتل سفير إسرائيلي

قال مسؤول أمني كبير لوسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، إن "جهاز المخابرات الإسرائيلية ’الموساد’ نجح في إحباط ثلاث هجمات إيرانية استهدفت مدنيين إسرائيليين في تركيا في الأيام الأخيرة"جاء ذلك بعد يوم من إعلان وسائل إعلام تركية عن اعتقال 10 أشخاص على صلة بالهجمات الإيرانية التي استهدف مدنيين إسرائيليين في تركيا، بمن فيهم دبلوماسي سابق.

وقال المسؤول الأمني ​​إن "استخبارات الموساد قادت السلطات التركية إلى 10 أعضاء في خلية إيرانية يُزعم أنهم خططو لخطف وقتل سفير إسرائيلي سابق في تركيا وزوجته. وقال المسؤول إن هؤلاء الأشخاص العشرة اعتقلوا أمس الخميس

واستأجر الموساد طائرة خاصة لنقل زوجين وآخرين على الفور إلى اسطنبول، رغم تحذير السفر إلى البلاد، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وبحسب المسؤول ، نجح الموساد أيضا في إحباط مخططين أخريين ضد إسرائيليين في اسطنبول في الأيام الأخيرة، وأضاف أن "المداهمات تمت بالتنسيق مع السلطات التركية، وشكرها على جهودها في إحباط الهجمات الإيرانية حتى الآن"

وجاءت هذه المعلومات بعد ساعات من قول المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إن المزاعم الإسرائيلية بأن طهران تستهدف الإسرائيليين "لا أساس لها" وهي جزء من "سيناريو" مقرر مسبقا يهدف إلى تدمير العلاقات بين البلدين المسلمين ".

في وقت سابق من هذا الشهر ، أصدرت إسرائيل تحذيرات لمواطنيها الذين يسافرون إلى تركيا بعد تلقي معلومات استخبارية مهمة بأن إيران تسعى لتنفيذ هجمات ضد السياح الإسرائيليين في تركيا انتقاما لسلسلة من الاغتيالات والضربات على أهداف عسكرية ونووية إيرانية منسوبة إلى إسرائيل.