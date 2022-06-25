تقرير: وزير الأمن ووزير القضاء الإسرائيلي يجريان محادثات للترشح معًا في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة

وقالت شاكيد: "إن فرص تشكيل حكومة بديلة معدومة ونحن في طريقنا للانتخابات"

أفادت قناة 12 الإسرائيلية، أمس الجمعة، أن رئيس حزب أزرق-أبيض بيني غانتس، وزعيم الأمل الجديد جدعون ساعر، يجريان محادثات للترشح معًا في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة.

وأشارت القناة في تقرير سابق لها أمس الجمعة، أن وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أييليت شاكيد، التقت برئيس الوزراء نفتالي بينيت للمرة الأولى منذ حل الحكومة.

وقالت شاكيد: "إن فرص تشكيل حكومة بديلة معدومة ونحن في طريقنا للانتخابات"، مؤكدة أنه "إذا لم يترشح بينيت_فسوف تقود يمينا وتخوض معها الانتخابات"، حسب صحيفة جيوروزاليم بوست الإسرائيلية.

نقل ماكو عن وزيرة الداخلية أييليت شاكيد قولها إن "فرص تشكيل حكومة بديلة معدومة" و "نحن ذاهبون إلى الانتخابات".

وكان وزير القضاء الإسرائيلي جدعون ساعر قال معلقًا على قرار رئيس الوزراء نفتالي بينيت حل الكنيست والذهاب إلى انتخابات خلال الأسبوع الوشيك، إن "الهدف من الانتخابات المقبلة واضح هو منع نتنياهو من العودة إلى السلطة وتسخير الدولة لمصلحته".

وفي أبريل/نيسان توقع تقرير لهيئة البث الرسمية "كان"، أن غانتس وساعر يعملان معًا بسبب الأزمة داخل التحالف، وتجاوز حزب الأمل الجديد في وقت كتابة التقرير عتبة 3.25٪ الانتخابية في استطلاعات الرأي، لكنه سيكون قادرًا على البقاء في الكنيست إذا تم دمجه مع حزب غانتس.

وفي نفس السياق، كان وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس قد تطرق الى قضية تفكيك الحكومة، وقال إن الحل الصحيح لدولة إسرائيل هو حكومة وحدة واسعة وقال "المطلوب في هذه الانتخابات الحفاظ على شرعية النظام والمؤسسات الرسمية". واضاف :"هناك جهات متطرفة برئاسة بن غفير التابع لتكتل نتنياهو وفي المقابل يوجد قادة الدولة، حكومة وحدة واسعة مع إطراف من اليمين واليسار هي الحل الصحيح لدولة إسرائيل".