بعد حكم أمريكي بالإجهاض، وزيرة إسرائيلية تحذر من حكم أمريكي "قاتم وكاره للنساء"

بعد حكم المحكمة العليا الأمريكية أمس الجمعة، بسحب حق المرأة الدستوري في الإجهاض، حذرت زعيمة حزب العمل الإسرائيلي ميراف ميخائيلي من أن قرار الإجهاض في الولايات المتحدة جاء نتيجة “نظام مظلم يكره النساء يعين قضاة”، في إشارة إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وأكدت أن "فقدان حقوق مماثل يمكن أن يحدث في إسرائيل".

وقالت ميخائيلي، بعد أن قامت المحكمة العليا أمس الجمعة بتجريد النساء من الحماية الدستورية للإجهاض “إن واحدة من أعظم الديمقراطيات في العالم تعيدنا إلى الأيام المظلمة التي لم يكن للمرأة فيها حقوق على جسدها”، مضيفة في تعريدة لها على تويتر، “هل كنت تعتقد أن مثل هذا الشيء يمكن أن يحدث؟ والأهم من ذلك – هل صدقتن يا نساء أن مثل هذا الشيء يمكن أن يحدث؟".