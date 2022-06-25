بعد حكم أمريكي بالإجهاض، وزيرة إسرائيلية تحذر من حكم أمريكي "قاتم وكاره للنساء"

مع قيام البرلمان الإسرائيلي بحل الانتخابات، حثت ميخائيلي النساء على دعمها ودعم حزبها

بعد حكم المحكمة العليا الأمريكية أمس الجمعة، بسحب حق المرأة الدستوري في الإجهاض، حذرت زعيمة حزب العمل الإسرائيلي ميراف ميخائيلي من أن قرار الإجهاض في الولايات المتحدة جاء نتيجة “نظام مظلم يكره النساء يعين قضاة”، في إشارة إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وأكدت أن "فقدان حقوق مماثل يمكن أن يحدث في إسرائيل".

وقالت ميخائيلي، بعد أن قامت المحكمة العليا أمس الجمعة بتجريد النساء من الحماية الدستورية للإجهاض “إن واحدة من أعظم الديمقراطيات في العالم تعيدنا إلى الأيام المظلمة التي لم يكن للمرأة فيها حقوق على جسدها”، مضيفة في تعريدة لها على تويتر، “هل كنت تعتقد أن مثل هذا الشيء يمكن أن يحدث؟ والأهم من ذلك – هل صدقتن يا نساء أن مثل هذا الشيء يمكن أن يحدث؟".

https://twitter.com/i/web/status/1540366281114849282 ... This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وتابعت ميراف ميخائيلي التي تشغل حاليًا منصب وزيرة المواصلات، "هذا يحدث عندما لا تفهم النساء معنى وجود ترامب في السلطة، وهذا هو نتيجة قيام حكومة مظلمة وكارهة للنساء بتعيين القضاة “.

مع قيام البرلمان الإسرائيلي بحل الانتخابات والتوجه إلى الانتخابات جديدة في الأشهر المقبلة، حثت ميخائيلي النساء على دعمها ودعم حزبها.

“وقالت الوزيرة، "اليوم، لا تزال النساء أقلية بين الذين يكتبون ويمررون القوانين. ما زلنا أقلية في الحكومة أيضًا، وأنا المرأة الوحيدة التي ترأس حزبًا حاليًا. يجب ألا نتركه هكذا. يجب ألا نظل في هذا الموقف المتدني “.

وأردفت ميخائيلي: “بصفتي المرأة الوحيدة التي تقود حزباً سياسياً في إسرائيل، أعلم أنني سأواصل خوض معاركي لأنني لست مستعدة لأن تغير بلدي وجهها بنفس الطريقة التي غيرت بها الولايات المتحدة وجهها اليوم”.