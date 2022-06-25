زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب إيران، وسكان الإمارات يشعرون به

أكد المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أنه سجلت زلزالاً بقوة 6 درجات في جنوب إيران.

أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن زلزالاً بقوة 5.7 درجات ضرب منطقة في جنوبي إيران، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، وكان على عمق 8 كيلومترات تحت سطح الأرض، وشعر به بعض السكان في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن حانبه، أكد المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة له سجلت زلزالاً بقوة 6 درجات في جنوب إيران، حسب وكالة الأنباء الإماراتية.

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وفي غضون أسبوعين فقط، هذه هي المرة الثانية التي تضرب فيها الزلازل إيران ففي 15 يونيو/حزيران الجاري، ضربت 3 زلازل قبالة جزيرة كيش الإيرانية شعر بها سكان مناطق مختلفة من الخليج العربي.

ويأتي الزلزال الإيراني بعد أيام قليلة على زلزال عنيف هز أفغانستان أدى إلى مقتل نحو 1000 شخص.