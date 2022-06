زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب إيران، وسكان الإمارات يشعرون به

أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن زلزالاً بقوة 5.7 درجات ضرب منطقة في جنوبي إيران، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، وكان على عمق 8 كيلومترات تحت سطح الأرض، وشعر به بعض السكان في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن حانبه، أكد المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة له سجلت زلزالاً بقوة 6 درجات في جنوب إيران، حسب وكالة الأنباء الإماراتية.