أمير قطر يتوجه إلى الجزائر لحضور افتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط

بحسب المصادر الجزائرية فإن أمير قطر يحل ضيف شرف، في مراسم افتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط

أفادت الرئاسة الجزائرية، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يحل اليوم السبت في زيارة رسمية بالجزائر هي الأولى له منذ عام 2015.، بدعوة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وبحسب المصادر الجزائرية فإن أمير قطر يحل ضيف شرف، في مراسم افتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي تحتضنها مدينة وهران غرب العاصمة الجزائر.

وتنظم العلاقات القطرية الجزائرية، العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات، التي تشمل التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة، والصناعة والطاقة والمناجم والاستثمار، والزراعة والسياحة، والصحة والرياضة، والجمارك والنقل البحري والفلاحة والتعاون العسكري، فضلاً عن قطاعات الثقافة والإعلام والرياضة، والتخطيط العمراني.

وكان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، الجمعة، وكان في استقباله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وبحسب مصادر رسمية مصرية، تتضمن الزيارة عقد مباحثات ثنائية “بين الزعيمين لتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث حول تطورات القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.