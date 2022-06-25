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الضفة الغربية: مقتل فتى فلسطيني في اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الجيش الاسرائيلي

i24NEWS

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جنود إسرائيليون يتخذون مواقعهم خلال مواجهات مع فلسطينيين في قرية بالقرب من سياواد ، بالقرب من رام الله في الضفة الغربية ، 11 يونيو ، 2021.
ABBAS MOMANI / AFPجنود إسرائيليون يتخذون مواقعهم خلال مواجهات مع فلسطينيين في قرية بالقرب من سياواد ، بالقرب من رام الله في الضفة الغربية ، 11 يونيو ، 2021.

قالت مصادر أمنية وبلدية سلواد أن الفتى محمد عبد الله حامد البالغ من العمر 16 عاما، توفي بعيد إصابته بالرصاص

أكد المتحدث باسم جيش الإسرائيلي، أن القوات اضطرت إلى اطلاق النار على فلسطينيين كانوا يرشقون الحجارة باتجاههم وكذلك على مركبات إسرائيلية في الضفة الغربية ، مما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح قاتلة.

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وقالت مصادر أمنية وبلدية سلواد أن الفتى محمد عبد الله حامد البالغ من العمر 16 عاما، توفي بعيد إصابته برصاص الجيش الاسرائيلي في قرية سلواد قرب رام الله.

 ويأتي هذا الاعلان بعد ان افادت مصادر فلسطينية فجر اليوم السبت، ان الشاب محمد عبد الله حامد، في 16 من العمر من سكان سلواد قتل الليلة الماضية بنيران قوات اسرائيلية، مضيفة انه، كان قد اصيب بجروح خطيرة في مواجهات مع الجنود في البلدة.

وكثفت قوات الأمن الإسرائيلية منذ نهاية شهر آذار/مارس عملياتها في إسرائيل والضفة الغربية بعد سلسلة من الهجمات نفذها فلسطينيون وعرب إسرائيليون في إسرائيل والضفة الغربية قُتل فيها 19 شخصا معظمهم من المدنيين.

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