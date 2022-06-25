بينيت: أقدر منصور عباس حقًا، لكن هذا العام أثبت أنه ليس من المفضل الاعتماد عليه

قال رئيس الوزراء المنتهية ولايته في مقابلة مع أخبار 12 ان "أييليت شاكيد كانت أيضًا شريكة في الأسابيع الأخيرة في اتجاهات التفكير وفي القرارات، لقد قاتلنا كالأسود حتى اللحظة التي لم يعد فيها ممكنًا القتال.

واضاف بينيت" إذا سألتني ما إذا كانت الحكومة التي سيحتلها بن غفير وسموتريتش مفيدة لإسرائيل، فإن الإجابة هي لا من ناحية أخرى، أنا أقدر منصور عباس حقًا، لكن هذا العام أثبت أنه ليس من المفضل الاعتماد عليه ".

واختتم رئيس الوزراء نفتالي بينيت عامًا كرئيس للوزراء وسيستقيل هذا الأسبوع بعد تفكك الائتلاف، وفي المقابلات التي أجراها في نهاية الأسبوع، قال بينيت، "حكومة اليمين هي كارثة في نظري لأنها حكومة" ذاهبة إلى الحافة ".