مسئولون كبار بالإدارة الأمريكية: من المتوقع أن يلتقي بايدن مع نتنياهو خلال زيارته لإسرائيل

يرغب لابيد في استخدام زيارة الرئيس الأمريكي كعنصر أساسي في حملته الانتخابية

إن سقوط الحكومة في القدس سيجبر الرئيس الأمريكي جو بايدن على السير في طريقه بحساسية سياسية كبيرة خلال زيارته لإسرائيل، والتي ستتم قبل أقل من أربعة أشهر من انتخابات الكنيست.

على مدار العام الماضي، عمل بايدن بشكل وثيق وجيد مع بينيت بما في ذلك لقاء في البيت الأبيض والعديد من المكالمات الهاتفية.

ويشهد مسؤولون أميركيون وإسرائيليون كبار أن العلاقة الشخصية بين الاثنين كانت جيدة للغاية. ولكن، عندما يصل بايدن إلى إسرائيل في 13 يوليو، سيكون الشخص الذي سيتم الترحيب به في المطار هو رئيس الوزراء الانتقالي، يائير لابيد، الذي لم يكن على اتصال به على الإطلاق منذ دخوله البيت الأبيض في يناير 2021.

من المرجح أن يرغب لابيد في استخدام زيارة الرئيس الأمريكي كعنصر أساسي في حملته الانتخابية. وسيرغب لابيد أيضًا في استخدام الساعات الطويلة من البث المباشر على القنوات التلفزيونية أثناء الزيارة لعرض صورته على الملأ كرئيس للوزراء.