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قبل وصول بايدن: سباق مع الزمن في إسرائيل لتحقيق "إجراءات تطبيع" مع السعودية

i24news

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ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
BNA (Bahrain News Agency) / AFPولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

يجري سباق مع الزمن خلف الكواليس في محاولة للتوصل إلى اتفاقات تطبيع مع السعودية

تكتسب الاستعدادات لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المتوقعة لإسرائيل في 13 يوليو زخماً. ومن المتوقع أن ينتهي تحضير الجدول النهائي للزيارة في الأيام المقبلة، وفي بداية الشهر المقبل سيصل الفريق الأمريكي التمهيدي إلى إسرائيل لإغلاق كل التفاصيل.

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وعلى خلفية الزيارة، يجري سباق مع الزمن خلف الكواليس في محاولة للتوصل إلى اتفاقات تطبيع مع السعودية، بهدف حل القضية حتى قبل وصول بايدن إلى الشرق الأوسط.

تشمل الجهود مع المملكة العربية السعودية النظام الإسرائيلي بأكمله من الجيش الإسرائيلي، الموساد ومجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية. ويسافر الإسرائيليون إلى الحج في المملكة العربية السعودية. على أي حال، بحيث لا يتوقع أحد أن يكون هناك تطبيع كامل وإقامة علاقات مع السعودية قريبًا.

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