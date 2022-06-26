إسرائيل: النظام السياسي يستعد لحل الكنيست الـ 24 الأربعاء الوشيك بحال تم الاتفاق على موعد للانتخابات

ستناقش اللجنة الوزارية للتشريع اليوم أيضًا مشروعي قانونين خاصين يهدفان إلى منع متهم جنائي من تشكيل حكومة

تستعد الكنيست هذا الأسبوع لاتخاذ القرار المصيري بحل الكنيست الـ 24 ومن المتوقع أن تجري الموافقة على القانون بالقراءة الثانية والثالثة، الأربعاء كأقصى حد، بحال نجح الائتلاف والمعارضة في التوصل إلى تسويات حول عدد من الأمور العالقة، وفق النشر في واللا.

تجتمع لجنة الدستور في الكنيست اليوم (الأحد)، برئاسة عضو الكنيست جلعاد كاريف من حزب العمل للنقاش حول قانون حل الكنيست. وتختلف المباحثات حول حل الكنيست هذه المرة عن سابقتها في القراءة الأولى التي أقرت الأسبوع الماضي، وذلك بالرغم من قرار المستشار القضائي للكنيست الذي أشار إلى أن هذه اللجنة لا تملك الصلاحية للقيام بذلك.

ويفيد موقع واللا أن هذه الخطوة تهدف إلى "الإلتفاف حول أورباخ" للحيلولة دون تحقيق عضو الكنيست نير أورباخ (يمين) رئيس لجنة الكنيست الذي جمد عضويته في الائتلاف، إنجازات سياسية لمصلحته الخاصة من الليكود وذلك عبر العمل على إرجاء موعد حل الكنيست.

يذكر أنه بموازاة انعقاد لجنة الدستور، فإنه من المتوقع أن تناقش لجنة اليوم 11 مشروع قانون خاص بحل الكنيست جرت الموافقة عليهم في القراءة الأولية، اثنان منها قدمها الائتلاف والباقي دفعت به المعارضة.

وستناقش اللجنة الوزارية للتشريع اليوم أيضًا مشروعي قانونين خاصين يهدفان إلى منع متهم جنائي من تشكيل حكومة، وستقرر ما إذا كانت ستدعمهما. يقدر الائتلاف أن فرص الموافقة على مشاريع القوانين ضد نتنياهو ضئيلة للغاية، لكن النقاش حولها يهدف إلى الضغط على المعارضة للتوصل إلى اتفاقات بشأن حل الكنيست.

في الوقت نفسه، أعلن عضو الكنيست كاريف أنه ينوي إجراء مناقشة حول الموضوع، وسيتم بتمام الساعة التاسعة مناقشة مشروع "قانون المتهم" وبعدها بساعتين مناقشة مشروع حل الكنيست.

في الوقت نفسه ، من المتوقع أيضًا أن تناقش اللجنة الوزارية للتشريع يوم الأحد مشروع قانون لخفض نسبة الحسم الخاصة بانتخابات الكنيست من 3.25٪ إلى 2٪ (على خلفية مشهدية الأحزاب الصغيرة وزوال الأحزاب الكبيرة). تم طرح الاقتراح من قبل عضو الكنيست موسي راز (ميرتس) على خلفية نتائج الاستطلاعات التي تتكهن بعدم إمكان حزبه من تجاوز نسبة الحسم في صناديق الاقتراع، وسط تقديرات بتضاؤل فرص الموافقة على القانون.