رئيس المعارضة في الكنيست ضد عضو في حزبه: لم يوافق الليكود تحت قيادتي على الإطلاق ولن يوافق أبدًا على ضم الموحدة

"القائمة الموحدة هي حزب معاد للسامية ومعاد للصهيونية ويمثل جماعة الإخوان المسلمين التي تسعى إلى تدمير إسرائيل"

أعرب رئيس المعارضة وعضو الكنيست بنيامين نتنياهو عن استيائه الشديد من تصريحات عضو الكنست في حزبه دودي امسالم حول سماح الليكود بانضمام القائمة الموحدة برئاسة منصور عباس إلى الائتلاف برئاسة نتنياهو وقال "لقد اندهشت لسماع الأشياء التي قالها دودي أمسالم وهي تعبر عن رأيه ليس إلا، كما حدث في الماضي".

وأضاف نتنياهو معبرا عن دهشته من تلك الأقوال "القائمة الموحدة هي حزب معاد للسامية، ومعاد للصهيونية يدعم الإرهاب ويمثل جماعة الإخوان المسلمين التي تسعى إلى تدمير إسرائيل. لم يوافق الليكود تحت قيادتي على الإطلاق ولن يوافق أبدًا على ضم القائمة الموحدة، في أي ائتلاف".

واستطرد نتنياهو "في عام 2019، عندما حصل اليمين على 60 مقعدًا بعد انشقاق ليبرمان وانضمامه إلى اليسار، رفضت مقترحات منصور عباس لدعم تشكيل حكومة برئاستي، وذهبنا حينها إلى صناديق الاقتراع. على عكس لابيد وبينيت وساعر وغانتس وليبرمان المؤتلفين مع مؤيدي الإرهاب هؤلاء والذين باعوهم البلاد لقاء دعمهم، فإن الليكود برئاستي لم يفعل ذلك ولن يفعل ذلك أبدًا".

وكان عضو الكنيست دودي أمسالم من الليكود قد صرح الأحد أنه يرحب بانضمام النائب العربي عن القائمة الموحدة الدكتور منصور عباس إلى حكومة الليكود المنوي تشكيلها. وجاءت أقوال أمسالم خلال حديث صحافي لبرنامج الأخبار الصباحية كيشيت 12 ، التي جاء فيها "إذا كان منصور عباس يريد الانضمام إلى الحكومة عندما يكون لدينا 61 مقعدًا فأهلا وسهلا". وأضاف "قلنا ذلك طوال الوقت. يجب أن تتمتع الحكومة بأغلبية صهيونية، وبعد أن تضمن تلك الأغلبية، فليس لدي مشكلة إن أراد أحدهم الانضمام".

وزعم عضو الكنيست أمسالم أن الليكود ليس لديه مشكلة في التعاون مع الأحزاب العربية، قائلاً: "لم نواجه أي مشكلة في التعاون مع الأحزاب العربية في القضايا المدنية، ولكن عندما نعتمد عليها في القضايا القومية فإننا نفقد الهوية اليهودية. "عندما كنت رئيساً للائتلاف، تعاونت مع أحمد الطيبي في قانون رعاية أسنان الأطفال المصابين بإصابات الدماغ".