لأول مرة: لجنة الأمن الداخلي في الكنيست تجري جولة استطلاع في تجمع "الخان الأحمر" المرشح للإخلاء

جمعية "بتسلمو": مثلما يتم إخلاء البؤر الاستيطانية غير القانونية لليهود، من الضروري إخلاء هذا المكان أيضًا

من المتوقع أن تقوم لجنة الأمن الداخلي في الكنيست بجولة في الخان الأحمر يوم الخميس المقبل، وفق ما أكد شاي غليك، الرئيس التنفيذي لجمعية "بتسلمو". وهي جمعية تعرف نفسها على أنها تعمل ضد التستر على الهجمات الإرهابية، وضد المحكمة العليا في إسرائيل التي تحكم ضد المستوطنين واليهود الحريديم بشكل تعسفي، وضد "الانحياز القائم لصالح اليسار في الإعلام الإسرائيلي" بحسب تعبيرها.

وأعرب غليك، بحسب الموقع 7، عن ترحيبه بالقرار بقوله "حان الوقت لإنهاء هذه الملحمة. هذا مكان غير قانوني، حسبما تحدد في جميع المحاكم وفي جميع الاختبارات التي تم إجراؤها. لا يجوز التصرف بشكل غير متكافئ، ومثلما يتم إخلاء البؤر الاستيطانية غير القانونية لليهود، من الضروري إخلاء هذا المكان أيضًا. وأنا على ثقة من أن اعضاء اللجنة سيؤيدون الإخلاء بالإجماع".

وأصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية في آذار/مارس الماضي أمرا للحكومة الحالية بإلزام وزير الأمن بيني غانتس وقائد "قيادة مركز يهودا" بالمثول أمام المحكمة والتوضيح "عن سبب عدم إخلاء الدولة التجمع البدوي خان الأحمر حتى الآن"، وذلك بعد أن تعهدت الدولة القيام بذلك بالموعد القريب. رغم الاستدعاء للمثول لتقديم التوضيحات، القضاة طلبوا تقديم بيانات خطية حول الموضوع في غضون أربعة أشهر.

ويشار إلى أنه في عام 2018 أصدرت المحكمة قرارها بأنه يمكن إخلاء خان الأحمر، ومنذ ذلك الوقت طلبت الحكومة مجددا تمديدات لأسباب سياسية -أمنية، في حين ماطلت الحكومة الحالية وحتى حكومة نتنياهو في تنفيذ القرار لدواع أمنية وسياسية مختلفة.