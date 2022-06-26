رئيس الوزراء الإسرائيلي: "حكومتنا عمرها قصير لكن إنجازاتنا عظيمة"

لأول مرة منذ سنوات يكتمل الحصاد في بلدات غلاف غزة بصورة هادئة وناجحة بدون بالونات حارقة ولا حرائق ولا صواريخ

أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في خطابه الأسبوعي في الكنيست اليوم الأحد، إلى الإنجازات العظيمة التي حققتها الحكومة برئاسته وإن قصر عمرها". وقال بينيت " إنها المرة الأولى منذ سنوات، يكتمل حصاد المزروعات في بلدات غلاف غزة بصورة هادئة وناجحة. بدون بالونات حارقة، ولا حرائق ولا صواريخ حماس".

وتابع بينيت "سوف أذكر الجميع، أنه يومين بعد تركيب حكومتنا تسبب حماس بإضرام 26 حريقا في مواقع عدة بالجنوب، وكان هذا هو الروتين في حياة المزارعين في النقب الغربي. لسنوات، دفعت دولة إسرائيل للمزارعين تعويضًا مقدمًا حتى يحصد المزارعون محاصيلهم قبل أن تنضج استباقًا لحرائق تهدد بالتهام هذه المحاصيل، وبالتالي فإنها كانت بجودة أقل".

وبدلاً من منع حرائق حماس، قال بينيت "تداولت الحكومات الإسرائيلية على منهج تعويض المزارعين جراء الحرائق. كما لو كان الأمر "قضاء سماوي" ولكنها ليست كذلك. نجحنا معا لأول مرة منذ 15 عاما، في توفير الأمن الكامل لسكان أشكلون/عسقلان وسديروت وقطاع غزة. ولا يجوز السماح بالعودة للوراء.

وأكمل بينيت في شأن الانتخابات المقبلة قائلا " في المستقبل القريب، للأسف، ستذهب دولة إسرائيل إلى صناديق الاقتراع، حيث لن تكون هناك إجراءات حكومية معينة ممكنة. لهذا السبب أطلب من جميع الوزراء أن يغتنموا ما تبقى من الوقت للقيام بكل ما يمكن، وتسريع كل شيء ممكن قبل حل الكنيست. فمسؤوليتنا تجاه مواطني إسرائيل مستمرة حتى خلال فترة الانتخابات.

وأضاف رئيس الوزراء "يسعدني أننا اليوم سنتمكن من إطلاق سلسلة من المشاريع، بما في ذلك: ترميم مدينة طبريا، وخطة طوارئ للتعامل مع الاختناقات المرورية، والمساعدة في الإسكان لصالح سكان جنوب لبنان الذين حاربوا إلى جانبنا، إضافة إلى خطة لتجنيد التكنولوجيا الإسرائيلية العالية لصالح الابتكار المناخي، فضلاً عن إجراءات لتعزيز عملية الإعفاء من تأشيرة الولايات المتحدة".

وشكر بينيت الوزراء الذين عملوا إلى جانبه، وقال "كانت تلك حكومة ممتازة اعتمدت على ائتلاف معقد. كنا مجموعة من الأشخاص عرفوا كيف ينحون الخلافات الأيديولوجية جانبًا ويرتقون فوقها، للعمل من أجل دولة إسرائيل. انظروا، هناك حكومات تدوم طويلاً لكن إنجازاتها ضعيفة، بينما حققت حكومتنا القصيرة إنجازات عظيمة. إنها حكومة "معًا من أجل المواطنين". حكومة تنفيذية. سوف يتذكر الجميع هذه المرحلة بالخير.