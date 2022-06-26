إسرائيل:"اللجنة الوزارية للتشريع تصادق على مشروع قانون المتهم"

اللجنة صادقت على مشروعي قانون من "ميرتس" و"يسرائيل بيتنو" ووزير القضاء يؤكد انه ستم دعم المشروعين

صادقت اللجنة الوزارية للتشريع اليوم على دفع مشروعي قانون يهدفان الى عدم منح التفويض لتشكيل حكومة الى متهم بقضايا جنائية، والمعروف باسم "قانون المتهم"، وصودق على مشروع قانون قدمته النائبة "جابي لاسكي" من ميرتس والآخر من ايلي ابيدار (يسرائيل بيتنو).

وزير القضاء الاسرائيلي غدعون ساعر قال:"سنؤيد كلا المشروعين لكن بشرط ان تقوم النائب لاسكي باخضاع مشروعها للنسخة التي تظهر في مشروع قانون النائب افيدار"، من جانبها نائبة المستشارة القضائية للحكومة كرمين يوليس، قالت إنه توجد صعوبة لدفع القانون عندما يتم الإعلان عن انتخابات، اذا كانت النية بالموافقة على القانون بأنه سيتم تطبيقه في الكنيست المقبلة.

وكانت لجنة الدستور في الكنيست ناقشت صباح اليوم "مشروع قانون المتهم"، عضو الكنيست من الليكود امير اوحانا وصف مشروع القانون بأنه "هجوم على الديموقراطية"، في حين قال النائب ايتمار بن غفير أنه "استهداف مباشر ليس فقط موجه ضد نتنياهو وإنما ايضا ضد حق الانتخاب لمواطني إسرائيل".

ويشار الى أن رئيس الحكومة نفتالي بينيت قال الأربعاء الماضي بأنه سيعارض القانون وقال :"لا تحاولوا تغيير قواعد اللعبة"وتابع في تغريدة "الحق بالتصويت والترشح مقدس وجوهر الديموقراطية" وأكد"هذا كان رأيي وسيبقى كذلك، بالرغم اننا رأينا ان هناك أثمانا باهضة ندفعها بسبب ولاية متهم بمخالفات جنائية، لكن من يجب أن يتخذ قرارا بالنسبة لهذا هم مواطني إسرائيل، بالتأكيد عشية انتخابات- لا يجب المحاولة لتغيير قواعد اللعبة، انما اعطائهم اتخاذ القرار بصندوق الاقتراع، وانا مقتنع انهم سيختارون بصورة صحيحة، لذلك سأصوت ضد القانون"