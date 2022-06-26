انعقاد أول اجتماع للجنة التوجيهية لقمة النقب الاثنين في البحرين بمشاركة إسرائيل

اللجنة التوجيهية ستعمل على تحويل قمة النب الى هيئة دائمة ومستمرة تنعقد سنويا بكل مرة بدولة مختلفة

ينعقد غدا الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لقمة النقب في العاصمة البحرينية المنامة، وبحسب هيئة الرسمية "كان" فإنه خلال الاجتماع سيحاول الممثلون استعراض شكل رسمي للقمة، بأن تتحول الى هيئة دائمة ومستمرة، وسيشارك في الاجتماع وكلاء وزارات من البحرين، الامارات، الولايات المتحدة، مصر والمغرب وإسرائيل.

وسيمثل إسرائيل الوكيل العام لوزارة الخارجية آلون اوشفيز ونائب المدير العام لقسم الشرق الأوسط بالوزارة عودد يوسف الذي صرح لـ"كان" قبل النقاشات :"النية ترجمة الجهود الى إطار عمل مكون من سلسلة التعاونات، ستة مجموعات عمل أقر إقامتها خلال قمة النقب، تناقش مواضيع من الغذاء والمياه وحتى السياحة والزراعة" وخلال الاجتماع غدا سيتم بحث أي دولة ستترأس اي مجموعة محتوى، بهدف دفع المواضيع، وتحديد كيفية ادارة المنتدى. الهدف هو تحويل اجتماع وزراء خارجية الدول الى حدث سنوي يجتمع في كل مرة بصحراء ودولة مختلفة، وأن تتحول اجتماعات وكلاء الوزارات-اللجنة التوجيهية- الى حدث اعتيادي أكثر "ستكون مجموعات فرعية تعمل على المضمون والمشاريع وانه في كل مرة سييتم رفع الأمور الى مستوى كبير".

وبحسب التقرير فإن دعوة الاردنيين لاستضافة المنتدى القادم لا زالت ذات صله، لكن في اللجنة التوجيهية سيشارك فقط وكلاء الدول التي شاركت في منتدى النقب. وبحسب "كان" فإن في إسرائيل يرغبون بأن يصبح المنتدى مفتوحا لدخول دول أخرى مستقبلا، وايضا السماح لدول اوروبا المشاركة، وذلك بعد موافقة المشاركين.

بشأن مشاركة الفلسطينيين في القمة علق يوسف :"هذا ليس منتدى يناقش القضية الفلسطينيين، لكنه منتدى يناقش مواضيع اقتصادية، من المحتمل أن يكون ذات صلة لهم".