غانتس عن الاختلافات الاسرائيلية بشأن الاتفاق النووي:"حديث خارج الغرف المغلقة يمس بأمن الدولة"

يأتي بيان غانتس في اعقاب الاختلاف بالرأي حول الاتفاق النووي بين الموساد والجيش الاسرائيلي

بعد التقرير في "واينت" حول المواقف المتباينة والمختلفة بين المسؤولين بالجيش الإسرائيلي وجهاز الموساد بشأن ابرام اتفاق نووي، نشر وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس مساء اليوم بيانا استثنائيا تعقيبا على ذلك، قال فيه إن "الجهاز الأمني يتعامل مع التهديد الايراني ليلا نهارا بأنها القضية الاستراتيجية الأكثر أهمية وإلحاحا حاليا بالنسبة إلى أمن إسرائيل".

وأضاف غانتس في تغريدته في تويتر :"هذا يجري بالتنسيق بين كافة الأذرع الأمنية، ومع منح حرية الرأي، حين تتخذ القرارات من قبل المستوى السياسي، الحديث المنفتح والعميق سنحاول اجراءه فقط داخل الغرف المغلقة، كل طريق أخرى تمس بأمن دولة إسرائيل".

ويأتي بيان غانتس بعد يوم من الاعلان عن استئناف المباحثات للعودة الى الاتفاق النووي بين ايران والدول العظمى. واشار غانتس في بيانه الى الاختلافات بالرأي بين رئيس هيئة الاركان والموساد وقسم الاستخبارات، بخصوص الموقف الاسرائيلي الذي يتعين على إسرائيل صياغته بشأن المفاوضات المتوقعة بين ايران والدول العظمى بشأن العودة الى اتفاق نووي.

وبحسب "واينت" فإن كبار المسؤولين في جهاز الاستخبارات يعتقدون أنه من المفضل دعم اتفاق سيئ حتى يتيح كسب الوقت لاتاحة امكانيات تنفيذ هجمات موثوقة في ايران بدلا من عدم ابرام اتفاق على الاطلاق. وتعتقد الاستخبارات العسكرية بحسب التقرير بأن غانتس نفسه يفهم بأن هذه الامكانية الأقل سوءا بالنسبة لاسرائيل.

في المقابل، في الموساد يعارضون العودة الى الاتفاق ويعتقدون ان كشف مواقف المسؤولين العسكريين يهدف للتأثير على وزير الخارجية يائير لابيد والذي سيصبح قريبا رئيسا للحكومة، حتى يبدأ دعم الاتفاق. في حين قالت الاستخبارات العسكرية بأن دعم الاتفاق هو موقف القسم منذ استلام رئيس الجهاز الجنرال اهارون حليوة.