تقرير: رئيس الحكومة الاسرائيلية يدرس الانسحاب من العمل السياسي خلال الايام القادمة

رئيس الحكومة الاسرائيلية المنتهية ولايته اجرى اليوم مشاورات حول مستقبله السياسي

افادت هيئة البث الرسمية "كان" مساء اليوم ان رئيس الحكومة الاسرائيلية المنتهية ولايته نفتالي بينيت أجرى اليوم مشاورات حول مستقبله السياسي والتجهيزات لتسليم السلطة الى يائير لابيد، وقال بينيت لأحد المقربين منه انه "يدرس الانسحاب من الحكومة خلال الأيام القادمة" وبحسب قولة، ان بقي بمنصبة رئيسا للحكومة البديل، سيكون هذا فقط لمساعدة لابيد أمنيا.

الأشخاص الذين تحدثوا مع بينيت توصلوا الى استنتاج بأنه لن يترشح خلال الانتخابات القادمة، وحيرته حاليا تتعلق فقط بتوقيت انسحابه. وعقب ديوان بينيت انه "لن يتخذ اي قرار الا بعد إنهائه مهامه كرئيس للحكومة".

بالوقت الذي يحاول به الاسئتلاف الحكومي العمل على حل كنيست في عملية سريعة، او على الأقل تمرير القانون بالقراءه الاولى، تستعد المعارضة للمماطلة بالمصادقة على القانون غدا- حتى يتم تلبية طلبها بوقف نقاش "مشروع قانون المتهم".