بعد اتهامات إسرائيلية لطهران بالتحضير لهجمات ضد مواطنيها:وزير خارجية ايران يزور تركيا الاثنين

وكانت اسرائيل حذرت مواطنيها من السفر الى تركيا بسبب مخاوف من هجمات ايرانية ضدهم

يزور وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان الاثنين تركيا، في زيارة تأتي بعد اتهامات اسرائيلية لطهران بالتجهيز لهجمات ضد إسرائيليين في تركيا والتي وصفتها طهران بأنها "سخيفة".

وذكر بيان للخارجية التركية أن أمير عبداللهيان "سيزور تركيا" الإثنين وسيعقد محادثات حول القضايا الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة.

تأتي هذه الزيارة بعد أربعة أيام على توجيه وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، الشكر لتركيا لإحباطها مخططا لهجمات إيرانية يشتبه بأنها كانت ستستهدف إسرائيليين في اسطنبول.والأسبوع الماضي أوقفت السلطات التركية في اسطنبول ثمانية أشخاص، بينهم إيرانيون، للاشتباه بتحضيرهم هجمات ضدّ إسرائيليين، بينهم سفير سابق قبل زيارة لابيد الى تركيا الخميس الماضي.

وفي اعقاب محادثات أجراها لابيد في أنقرة الخميس الماضي لتسليط الضوء على تحسن العلاقات بين البلدين، أعرب عن "كامل التقدير للحكومة التركية لهذا العمل المهني والمنسق".

ونفت ايران صحة الاتهامات الاسرائيلية الجمعة ووصفته بأنه "لا أساس لها"، وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة في بيان إن "هذه المزاعم لا أساس لها، سخيفة وتندرج في إطار مؤامرة مخطط لها تهدف الى تدمير العلاقات بين البلدين المسلمين".