تقرير: مفاوضات سرية لنقل النفط من ايران الى سوريا بموافقة اسرائيل

بحسب التقرير الاسرائيلي فان هذا يأتي في اطار التسهيلات التي ترغب واشنطن بتقديمها لايران

كشفت القناة الاسرائيلية N12 مساء اليوم انه من الممكن ان اسرائيل على وشك ابرام اتفاق ثلاثي واستثنائي جدا مع ايران والولايات المتحدة، والذي من خلاله تدرس امكانية السماح بمرور النفط من ايران الى سوريا.

وبحسب القناة فإن 3 ناقلات نفط في طريقها حاليا من ايران الى سوريا عبر المسار البحري، حيث كانت تستخدمه ايران بالماضي لتهريب السلاح الى سوريا وحزب الله، وكجزء من استئناف الاتفاق النووي، فإن الولايات المتحدة تدرس سلسلة من التسهيلات لايران حتى تعيدها الى طاولة المفاوضات.

احدى هذه التسهيلات هو على ما يبدو، عن السماح بمسار نقل النفط، لكن اسرائيل منخرطة في هذا بشكل نشط وكبير جدا، الفكرة هي ان توافق اسرائيل على المسار بشرط أن تكون رقابة أمريكية، شفافية ايرانية وان ما يمر في هذا المسار فقط نفط وليس وسائل قتالية.

ونشطت إسرائيل في الماضي بهذا المسار حين تم استخدامه لنقل الأسلحة وعملت على احباط هذه العمليات، لكن الرسالة والتحذير الحالية والتي نقلت الى الأمريكيين والايرانيين تتعلق بالحاجة للرقابة والاثبات ان ما يمر من هناك فقط نفط، وإلا فإن إسرائيل لن تقف مكتوفة اليدين.

وافادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الامريكية اليوم أنه في شهر آذار/مارس الماضي عقد إجتماع سري في شرم الشيخ بمشاركة مسؤولين في الجيش الإسرائيلي ومن الجيش السعودي تناول قضية التهديد الذي تشكله الطائرات المسيرة من ايران، وبحسب التقرير من بين المشاركين في الاجتماع كان رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية آفيف كوخافي ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية فياض بن حامد الرويلي.