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  • مسؤول إيراني يؤكد أن قطر لديها الحظ الأكبر لاستضافة استئناف المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي

مسؤول إيراني يؤكد أن قطر لديها الحظ الأكبر لاستضافة استئناف المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي

i24NEWS

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نظهر صورة منشورة قدمتها الرئاسة الإيرانية لقاء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (يمين) بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عند وصوله إلى الدوحة في 21 فبراير 2022.
IRANIAN PRESIDENCY / AFPنظهر صورة منشورة قدمتها الرئاسة الإيرانية لقاء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (يمين) بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عند وصوله إلى الدوحة في 21 فبراير 2022.

تابع المسؤول الإيراني، "نسعى لتحقيق اتفاق محكم وقوي، وهذا يتطلب اعتراف واشنطن بمصالحنا القومية"

أعلن مسؤول إيراني، أمس الأحد، أن قطر من المحتمل أن تقوم باحتضان المفاوضات المتعلقة بالملف النووي الإيراني وتابع"نسعى لتحقيق اتفاق محكم وقوي، وهذا يتطلب اعتراف واشنطن بمصالحنا القومية".

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وقال المسؤول الإيراني الذي لم تكشف عن هويته "من المحتمل استئناف مفاوضات إحياء الاتفاق النووي في إحدى الدول الخليجية بدلاً من فيينا"، مشيرا في حديثة  لقناة "الجزيرة" القطرية الى أن "لدى قطر الحظ الأكبر وكل الإمكانات لاحتضان استئناف المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي".

وتابع المسؤول الإيراني، أن "المحادثات مع وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، كانت صريحة ومعمقة وتفصيلية وتمتعت بمسؤولية عالية"، حسب موقع الخليج أون لاين.

وكانت إيران السبت الماضي، قد اتفقت مع الاتحاد الأوروبي على استئناف المفاوضات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، خلال أيام مقبلة.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي رفقة مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل،  إن طهران "مستعدة" لاستئناف المباحثات النووية، مشيراً إلى أن أبرز ما يهم بلاده هو "الاستفادة الكاملة من المزايا الاقتصادية لاتفاق 2015"، فيما أعرب من جهته، بوريل عن تفاؤله بمستقبل المفاوضات، لافتاً إلى أنه عقد اجتماعاً "إيجابياً" مع الوزير الإيراني.

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