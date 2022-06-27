لأول مرة: ضابط إماراتي برتبة عقيد سيدرس في كلية الجيش الإسرائيلي بدءا من الموسم الدراسي الوشيك

تستضيف الكلية طلابا من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أمريكا وألمانيا والهند وإيطاليا وبريطانيا واليونان وغيرها

لأول مرة في تاريخ الجيش الإسرائيلي: سيدرس ضابط كبير من الجيش الإماراتي(طيارا من طراز F-15 برتبة عقيد) في كلية الأمن القومي في إسرائيل بدءا من العام الدراسي الوشيك - تم الإبلاغ عن ذلك صباح اليوم الاثنين، من رئاسة الدولة الإماراتية.

وقال مصدر أمني لـ "News Here " أنه بالإضافة إلى الأهمية الرمزية للالتحاق فعليا بالكلية في إسرائيل، هناك أيضًا مستوى من التعاون الأمني ​​والإقليمي. الضابط خريج كلية الأمن الوطني في الإمارات التي تدار وفق المنهج الأمريكي.

وتقوم كلية الأمن القومي في غسرائيل بإعداد كبار الموظفين في الجيش الإسرائيلي وأنظمة الأمن والحكومة لشغل مناصب قيادية وإدارية عليا. وتستمر الدراسة في الكلية حوالي عشرة أشهر ، وتشمل أيضًا دراسات لدرجة الماجستير في العلوم السياسية. )صناع السياسات ، الأمن في إسرائيل، جولات في إسرائيل والخارج، محاكاة وبحوث حول الأحداث)

في السنوات الأخيرة ، اتخذت كلية الأمن القومي طابعا دوليا، حيث يدرس فيها كل عام حوالي عشرة طلاب من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك من الولايات المتحدة وألمانيا والهند وإيطاليا وبريطانيا واليونان وغيرها.