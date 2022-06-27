البرتغال: الجالية اليهودية في بورتو تؤكد أنها من "ضحايا معاداة السامية"

غابرييل سينديروفيتش:"التحقيق يعتبر أكبر هجوم على الجالية اليهودية في أوروبا في القرن الحادي والعشرين"

أكد رئيس الجالية اليهودية في مدينة بورتو البرتغالية، غابرييل سينديروفيتش، أن "اليهود السفارديون يطمحون في الحصول على الجنسية البرتغالية، وذلك من أجل الحد من الاضطهاد المعاد للسامية من قبل السلطات"

وقال غابرييل إن "التحقيق الجنائي الناشئ يرتكب محرقة ضد العائلات"، مضيفا في رسالة قاسية بشكل خاص أرسلها إلى البرلمان الأسبوع المنصرم، إن "التحقيق يعتبر أكبر هجوم على الجالية اليهودية في أوروبا في القرن الحادي والعشرين"

وأشار سينديروفيتش إلى أن أشخاصًا مجهولين وصفهم بأنهم "عملاء للدولة استخدموا الصحفيين والمؤثرين لتعزيز تشويه سمعة معاداة السامية". مضيفا، أسبوعا بعد أسبوع، "رأينا انكشاف محرقة ضد عائلات يهودية في الصحف".

واتهمت الجالية اليهودية في بورتو في بيان صحفي، الدولة البرتغالية بمعاداة السامية

وتعتبر الرسالة من رئيس الجالية اليهودية في بورتو هي أحدث تطور في القضية التي اندلعت في فبراير/شباط بشأن مراجعة المجتمع لطلبات الجنسية من المتقدمين الذين يُعرفون بأنهم أحفاد الذين تعود أصولهم الأولى ليهود أيبيريا (إسبانيا و‌البرتغال).

وكانت السلطات قد احتجزت في مارس / آذار، لفترة وجيزة الحاخام في بورتو دانييل ليتفاك، للاشتباه في قيامه بالتزوير بهذه الطلبات

يشار إلى أنه حتى الآن، حصل أكثر من 50000 شخص على الجنسية البرتغالية بموجب هذا القانون، بحيث تنظر الدولة البرتغالية إلى تعديله، ليصبح يقتصر تطبيقه على الأشخاص الذين لديهم ممتلكات في البرتغال.