الخارجية الإيرانية تعيين متحدثا جديدا باسمها عمل سابقا في مصر"يتحدث العربية بطلاقة"

كان ناصر قد عين رئيسا لمكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة، في أبريل/نيسان عام 2018 بدلا من محمد محموديان

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، اليوم الاثنين، عن تعيين ناصر كنعاني متحدثا جديدا باسمها، (يتحدث العربية بطلاقة) بديلا عن سعيد خطيب زاده، كان قد عين رئيسا لمكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة، في أبريل/نيسان عام 2018 بدلا من محمد محموديان.

وأكد البيان نقلا عن سعيد خطيب زاده خلال مؤتمره الصحفي الأخير الذي عقده اليوم في مبنى الخارجية، قائلا: "لقد انتهت مهمتي في هذا المنصب".

ويعتبر المتحدث الجديد باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الشخصية الثالثة عشر التي تتولى المنصب في وزارة الخارجية منذ العام 1979.وتولى كنعاني مناصب دبلوماسية عديدة؛ فعمل كنائب مساعد لوزير الخارجية الإيرانية للشؤون العراقية، وتولى رئاسة لجنة العراق في وزارة الخارجية، ومنصب القائم بأعمال السفير الإيراني في الأردن.

وكان كنعاني قال في مطلع فبراير/شباط المنصرم، "إنه لم يشعر بالغربة في مصر، بسبب التقارب الروحي والفكري والوجداني بين الشعبين".وأضاف أن "ظروف المنطقة المتحولة والمختلفة خلال العقود الماضية لم تمثل عائقاً أبداً لتواصل البلدين والشعبين المصري والإيراني".