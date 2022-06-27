الضفة الغربية: الجيش الإسرائيلي يعتقل 17فلسطينيا مطلوبا ويصادر أسلحة غير قانونية

"خلال عملية اعتقال الموقوفين للإشتباه في تورطهم في أعمال عدائية تم إطلاق نيران كثيفة من مركبة مارة على القوات

نفذت قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) وشرطة الحدود، عمليات مشتركة جديدة في الضفة الغربية ليل الاثنين، واعتقلت 17 فلسطينيا مطلوبا للاشتباه في قيامهم "بأنشطة عدائية ومصادرة أسلحة غير قانونية" في غور الأردن ومختلف مناطق الضفة الغربية.

وبحسب الجيش الإسرائيلي "عملت القوات في مخيم الجلزون للاجئين في منطقة لواء بنيامين الإقليمي واعتقلت أربعة مطلوبين للاشتباه بضلوعهم في أنشطة عدائية كما عثرت على أسلحة ومصادرتها. وأثناء العملية ألقى عدد من المشتبه بهم الحجارة على القوات التي ردت بتفريق المتظاهرين."

واضاف الجيش، أنه "خلال نشاط القوات الإسرائيليي في مخيم الدهيشة للاجئين في منطقة لواء عتصيون الإقليمي، تم اعتقال ثلاثة مطلوبين للاشتباه بضلوعهم في أعمال عدائية، تم إطلاق نيران كثيفة من مركبة مارة على القوات الإسرائيلية"

واضاف الجيش أن "القوات العاملة في قرية نزاريا بمنطقة الوادي والوديان اعتقت مطلوبا للاشتباه بضلوعه في أعمال عدائية وعثرت على بندقية، وسلاح من نوع كارلو وذخيرة ، وصادرتهما"

وخلص الجيش إلى أنه تم نقل الموقوفين 17 للمزيد من التحقيقات من قبل قوات الأمن"