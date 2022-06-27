إيران: استئناف المباحثات مع السعودية في العراق ستكون في المستقبل القريب

قال زاده، إن "رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، نقل لنا نقاطاً من السعودية بشأن المحادثات الثنائية"

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اليوم الاثنين، أن "المباحثات بين إيران والسعودية ستستأنف قريبا في بغداد، وذلك بعد توقفها خلال الأشهر المنصرمة" مؤكدا أن "السعودية مستعدة لمواصلة المباحثات على المستوى الدبلوماسي".

وقال سعيد خطيب زاده، إن "رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، نقل لنا نقاطاً من السعودية بشأن المحادثات الثنائية"، مؤكدا أن "السعودية مستعدة لمواصلة المفاوضات على المستوى الدبلوماسي"، حسب موقع الخليج أون لاين.

وتابع سعيد خطيب زاده، أن المحادثات مع الرياض "ستستأنف قريباً في بغداد ، وأن العلاقات بين البلدين ستكون مهمة للمنطقة والعالم الإسلامي".

وقال وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس الأحد: إن "طهران تدعم إعادة فتح السفارات في إيران والسعودية"، مؤكداً أن حل مشاكل المنطقة لن يأتي إلا من داخل المنطقة، حسب ما أوردت "وكالة تسنيم الإيرانية".

وأضاف حسين أمير عبد اللهيان أن "طهران تدعم استمرار وقف إطلاق النار في اليمن، وإنهاء الحصار الإنساني في هذا البلد"، مشيداً بجهود العراق في تعزيز عنصر الحوار ودوره البناء في المعادلة الإقليمية والحوار بين إيران والسعودية.

ومن جانبه أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمس الأحد، الاتفاق مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على دعم التهدئة في المنطقة.