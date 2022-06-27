خبير إسرائيلي: تقنين زراعة القنب الهندي في المغرب لأغراض علاجية من شأنه تعزيز مجال القنب الطبي

المغرب سيكون “فاعلا رئيسيا” في مجال القنب الطبي، لاسيما وأنه تم إثبات الفوائد العلاجية المتعددة لهذه النبتة.

أكد رئيس لجنة البحث والتنمية في الوكالة الإسرائيلية للقنب الطبي، البروفيسور رفائيل مشولام، أمس الأحد بالدار البيضاء، أن تقنين زراعة القنب الهندي في المغرب لأغراض علاجية من شأنه تعزيز مجال القنب الطبي، لاسيما وأن المملكة تتمتع بـ”إمكانيات هائلة” في هذا المجال.

واعتبر مشولام، خلال مداخلة عبر الفيديو في المؤتمر الدولي الثالث المنظم حول الاستعمالات العلاجية للقنب الهندي تحت شعار “القنب الهندي والاستعمالات الطبية ..نحو ممارسة طبية وبحثية”، أن المغرب سيكون “فاعلا رئيسيا” في مجال القنب الطبي، لاسيما وأنه تم إثبات الفوائد العلاجية المتعددة لهذه النبتة.

وقال الخبير الإسرائيلي، وهو أول كيميائي تمكن من عزل (رباعي هيدرو كانابينول) “THC“، الجزء الرئيسي النشط في القنب الهندي، إن العديد من التجارب السريرية كشفت الإمكانات الهائلة للقنب على أمراض مثل الزهايمر، والتصلب الجانبي الضموري، والألم المزمن، والالتهاب، وتنكس الجهاز العصبي وإدمان المخدرات.

وبهذه المناسبة، شدد ميشولام على أهمية هذا النوع من اللقاءات من أجل تعزيز البحث والتطوير في هذا المجال، خاصة التجارب السريرية وتوحيد منتجات القنب الطبية.

من جهته، أكد مدير الوكالة الإسرائيلية للقنب الطبي، يوفال لاندشافت، في مداخلة مماثلة، على أهمية البحث والتطوير في مجال القنب الطبي، مشيرا إلى أن إسرائيل رائدة في قطاع المستحضرات الصيدلانية للقنب الطبي. وأشار إلى أن الوكالة الإسرائيلية تعمل على توحيد منتجات القنب الطبي، وتكثيف التجارب السريرية، وتعزيز الشهادات الجامعية في مجال القنب الطبي، وكذلك دعم برامج تكوين الأطباء وجميع الفاعلين في هذا الميدان.

ومن جهته أكد رئيس الجمعية المغربية الاستشارية لاستعمالات القنب الهندي (AMCUC) رضوان ربيع، أن "هذا المؤتمر يشكل استمرارا للعديد من المؤتمرات والفعاليات والأيام العلمية التي تنظمها الجمعية للتحسيس بفوائد الاستخدام العلاجي للقنب الهندي"، مشيرا إلى أن "التزام الجمعية بهذا الاتجاه ينطلق من قناعة عميقة في هذه النبتة التي كانت لعقود رمزا لعدم الشرعية والتهميش الاجتماعي، بينما كانت تستعمل كعلاج طبي لعدة قرون"

وقال إنه "مقتنع بقدرة المغرب على رفع التحدي، خاصة وأنه يمتلك كل المؤهلات الضرورية لإنجاح هذا الورش، مضيفا أن "المغرب يتوفر على أفضل نوع من نبتة القنب الهندي وكذا الكفاءات ومنصة البحث وأدوات الإنتاج"

تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الدولي الثالث حول استخدام القنب الهندي والاستعمالات الطبية والبحثية، المنظم بمبادرة من الجمعية المغربية الاستشارية لاستعمالات القنب الهندي (AMCUC)، عرف مشاركة عدد من الخبراء والأطباء والعلماء من عدة دول قطعت أشواطا كبيرة في استخدامات نبتة القنب الهندي في المجال الطبي.