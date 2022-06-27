إسرائيل: تسجيل 11,438 إصابة جديدة بكورونا ووزارة الصحة توصي بوضع "الكمامات" في الأماكن المغلقة

أوصت الوزارة بوضع "الكمامات في الأماكن المغلقة، وبضمنها الرحلات الجوية وفي الحافلات وأماكن التسوق"

ذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية، أن تم تسجيل 11,438 إصابة بوباء كورونا وهبوط معدل تكاثر العدوى 1.18 في المئة، مؤكدة ارتفاع عدد الخالات الخطيرة 285 من بينهم 41 يخضعون لأجهزة التنفس الاصطناعي، وبلغ اجمالي عدد حالات الوفاة منذ انتشار الوباء 10,920.

وعقب ارتفاع مؤشرات انتشار الموجة السادسة من وباء كورونا، أوصت الوزارة بوضع " الأقنعة الواقية( الكمامات) في الأماكن المغلقة، وبضمنها الرحلات الجوية وفي الحافلات، إلى جانب شبكات التسوق والمستشفيات والعيادات"

وتلقى الجرعة الرابعة 824,053 و الجرعة الثالثة 4,499,239 ووالجرعة الثانية 6,144,198، والجرعة الاولى 6,711,746،

وفي سياق متصل أعلنت وزير الصحة في السلطة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الإإثنين، أن "مناطق الضفة الغربية دخلت في الموجة السادسة من تفشي كورونا" و أن الوضع الوبائي "بات مقلقا". وأضافت الكيلة ان "هناك ارتفاعا كبيرا في أعداد الإصابات ونسبة الإشغال في المستشفيات، حيث سجل يوم أمس قرابة 1000 إصابة في الضفة لوحدها"