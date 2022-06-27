اختتام الاجتماع الأول للجنة التوجيه المنبثقة عن "مؤتمر النقب" في المنامة

ناقشت الدول الأعضاء السبل العملية التي يمكن من خلالها تعزيز التعاون بطريقة تؤدي إلى إنجازات ملموسة للمنطقة

اختتم اليوم الإثنين، الاجتماع الأول للجنة التوجيه المنبثقة عن "منتدى النقب" في المنامة عاصمة البحرين بمشاركة ممثلين رفيعي المستوى من وزارات خارجية الدول الأعضاء: إسرائيل والبحرين والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة ومصر والمغرب.

وناقشت الدول الأعضاء السبل العملية التي يمكن من خلالها تعزيز التعاون بطريقة تؤدي إلى إنجازات ملموسة للمنطقة وشعبها، من خلال المنتدى الجديد الذي أنشأه وزير الخارجية ورئيس الحكومة الانتقالية المتوقع يائير لابيد في آذار/مارس هذه السنة.

وصدر بيان عن هذه اللجنة جاء فيه "إن انعقاد لجنة التوجيه لهو دليل إضافي على الأهمية التي تراها الدول الأعضاء في المنتدى في ترسيخ الإطار والتعاون الإقليمي الذي تم إنشاؤه فيه في مجموعة متنوعة من المجالات المدنية التي تؤثر على المنطقة بأسرها وشعبها، دون حدود جغرافية أو سياسية.

ويتسم الاجتماع بأهمية خاصة في ضوء الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي بايدن لإسرائيل والشرق الأوسط والالتزام الأمريكي بتوسيع دائرة السلام.

وفي تصريحات إعلامية أدلى بها رؤساء وفود البحرين بصفتها الدولة المضيفة للجنة التوجيهية وإسرائيل كرئيسة للمنتدى، أشار وزير الخارجية البحريني الشيخ عبد الله والمدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية ألون أوشبيز إلى أن المؤتمر يوضح مرة أخرى الأهمية التي توليها هذه الدول لتطوير العلاقات فيما بينها، وأهمية استمرارية "منتدى النقب" كمنصة لتعزيز الحلول بوجه التحديات المشتركة.