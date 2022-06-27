وزير الأمن الإسرائيلي يؤكد عدم استعداده للانخراط في حكومة بديلة وسط تصريحات للمعارضة بتأجيل حل الكنيست

الحكومة الحالية كانت حكومة جيدة وقد قطعنا ربع الطريق هدفنا متابعة العمل من هذه النقطة في الحكومة المقبلة

صرح وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس اليوم (الإثنين) في اجتماع لحزبه كحول لافان (أزرق أبيض) إنه سيقوم بكل ما في وسعه للحيلولة دون تشكيل حكومة بديلة برئاسة رئيس المعارضة ورئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتنياهو في الكنيست الحالي.

من جهة أخرى، قال رئيس حزب هتسيونوت هداتيت (الصهيونية المتدينة) عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش: "اتفقنا في اجتماع لقادة المعارضة على القيام بكل ما هو ممكن لتأجيل حل الكنيست وتشكيل حكومة بديلة".

وقال غانتس: "سنذهب إلى صناديق الاقتراع بهدف تشكيل حكومة وحدة واسعة ومستقرة قادرة على الاستمرار - هذه هي الطريقة الوحيدة لحل العقدة السياسية"، مضيفًا أن "الحكومة الحالية كانت حكومة جيدة، وفيما قطعنا ربع الطريق فإن هدفنا متابعة العمل من هذه النقطة في الحكومة المقبلة".

وأوضح وزير المالية أفيغدور ليبرمان، اليوم، أن التكلفة المقدرة بحسب مكتبه للحملة الانتخابية المقبلة تبلغ 2.4 مليار شيكل. وقال ليبرمان في مستهل جلسة حزبه (يسرائيل بيتنو) "آمل أن يدفع الشخص المسؤول عن حل الكنيست الثمن في الانتخابات. لقد تابعت مناقشات الكنيست، بعض الأمور غير معقولة وغير مسؤولة. إنه ببساطة التضحية بمصلحة الدولة على مذبح حملة سياسية". في افتتاح فصيل يسرائيل بيتنا.

وبخصوص المفاوضات مع نقابة المعلمين، قال ليبرمان إنه يأمل التوصل في غضون فترة زمنية معقولة، إلى تسوية مقبولة على الطرفين، مضيفاً أنه يسعى إلى إبرام اتفاقية جماعية جديدة كاملة تشمل كافة المطالب والجوانب".