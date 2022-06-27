لأول مرة منذ 30 عاما: تسهيلات جديدة بإجراءات الإجهاض في إسرائيل

يأتي هذا على خلفية الحكم الامريكي المثير للجدل بحظر الاجهاض في الولايات المتحدة

على خلفية الحكم القضائي المثير للجدل في الولايات المتحدة، قامت إسرائيل بتحديث اللوائح القانونية المتعلقة بالإجهاض لأول مرة منذ 30 عاما، وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم عن سلسلة من التسهيلات للنساء اللواتي سيخضن هذه التجربة، والتي شملت عمليات إجهاض دوائية في صناديق المرضى، إلغاء واجب التواجد الجسدي أمام لجنة وإعادة صياغة الاستمارات. هذه اللوائح الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في غضون ثلاثة أشهر.

وذكر البيان الصادر أن النساء لن يضطررن المثول أمام لجان الإجهاض "في وضع يمكن أن يكون مهينا تماما وغير ضروري" وإنه من غير الممكن أن يفرض عليهن الحضور جسديا الى اللجنة لتقديم الاستمارات. وايضا من ستضطر الى الاجهاض لن تكون ملزمة بمقابلة أخصائية اجتماعية، وسيتم تغيير تعريفها، وستكون مصدر يختاره مقدم الطلب.

وبموجب القرار الاستمارات القديمة سيتم اعادة صياغتها مجددا و"الأسئلة المهينة ستحذف وسيتم تقليص الاسئلة الى الحد الأدني" وأفيد ايضا ان الاستمارة ستجهز بطريقة رقمية بحيث يحصل اعضاء اللجنة على المعلومات مسبقا، والسيدة التي ستقدم الطلب ستقدمها عن بعد، ولن تضطر للوصول الى هناك جسديا.

وقال الوزير نيتسان هوروفتش في اعقاب القرار بحسب هيئة البث الرسمية "كان" إن :"حق جسد المرأة، هو حق للمرأة نفسها، العملية بالمحكمة العليا في الولايات المتجدة بسلب حق المرأة على جسدها هي خطوة ظلامية، تضطهد المرأة وتعيد زعيمة العالم الحر والليبرالي مئة عام الى الوراء، نحن في مكان آخر، ونحن نقوم اليوم بخطوات كبيرة بالاتجاه الصحيح".