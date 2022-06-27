تجتمع لجنة الكنيست لتحضير القانون للتصويت في الجلسة الكاملة في القراءة الأولى في وقت مبكر من هذه الليلة

توصلت المعارضة والائتلاف الحكومي الى تفاهمات تشمل الموافقة على حل الكنيست حتى منتصف ليلة الأربعاء، واتفق على أن مشروع قانون "المتهم" الذي يمنع منح التفويض لتشكيل حكومة لمن في حقه توجد لائحة اتهام، التاريخان اللذان قدما كإمكانية لموعد انتخابات بحسب "واينت" هما :25.10 و1.11، كما اتفقوا على تمرير قانون التعويضات للمتضررين من اوميكرون ، بينما مشروع قانون خفض نسبة الحسم لن يتم تمريره.

وشهدت قاعة الكنيست الإثنين نزاعًا طاغيًا بين أعضاء الائتلاف والمعارضة حول موضوع إقرار قانون حل الكنيست وسط آمال المعارضة بتأجيل حل الكنسيت وإقامة حكومة بديلة. وقد اجتمعت لجنة الكنيست اليوم (الإثنين) لمناقشة تحضير القانون للقراءة الأولى في الكنيست، لكن الجلسة انتهت دون اتفاقات.

وفيما تطالب المعارضة أن تجرى الانتخابات في 25 تشرين الأول/ أكتوبر، يفضل الائتلاف موعد الـ 8 من تشرين الثاني/ نوفمبر.

وتشير التقديرات بحسب N12 إلى أن الكنيست ستصوت بنهاية المطاف على حل نفسها في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر، بينما سيطرح كتحفظ اقتراح الأحزاب الأرثوذكسية بإحلال موعد الانتخابات في 25 تشرين الأول/أكتوبر. ومن المقرر أن تجتمع لجنة الكنيست لتحضير القانون للتصويت في الجلسة الكاملة في القراءة الأولى في وقت مبكر من هذه الليلة، ووسيتم الأربعاء طرح القانون للتصويت في القراءتين الثانية والثالثة.

وبدأت بالتزامن لجنة الكنيست بمناقشة مسألة تعيين لجنة للبت في 11 مشروع قانون سبق أن تم تقديمها لحل الكنيست الحالية الـ24.

وأوضح وزير الأمن ورئيس حزب كحول لافان بيني غانتس في اجتماع الحزب إنه يعتزم القيام بكل شيء حتى لا يتم تشكيل حكومة بديلة في الكنيست الحالية برئاسة الخصم بنيامين نتنياهو. كما استبعد غانتس إمكانية تشكيل حكومة برئاسته بالشراكة مع نتنياهو في الكنيست الحالية.

من جانبه، أصر رئيس حزب هتسيونوت هدتيت (الصهيوني الديني) بتسلئيل سموتريتش، على تأجيل حل الكنيست لمدة أسبوع. وقال "اتفقنا في اجتماع لزعماء الاحزاب المعارضة على القيام بكل ما هو ممكن لتأجيل حل الكنيست حتى الأسبوع المقبل من اجل تشكيل حكومة يمينية". وأشار رئيس حزب يهدوت هتوراة موشيه غافني إلى أنه بعد التشاور مع الحاخامات، فإنه سيبذل قصارى جهده لمنع الانتخابات وسيحاول تشكيل حكومة بديلة في الكنيست الحالية.

ويضغط بتسلئيل سموتريتش على الليكود بأن يتم موعد الانتخابات في 25 تشرين الأول/أكتوبر، ليستفيد في المعركة الانتخابية من المنتسبين إلى المدرسة الدينية الذين سينتظمون في مدارسهم ابتداء من 26 تشرين الثاني/اكتوبر. ومن جهة أخرى فإن الائتلاف يرغب في إجراء الانتخابات في وقت متأخر قدر الإمكان، 8 تشرين الثاني (نوفمبر) بحيث تمتد لفترة أطول ولاية يائر لابيد كرئيس وزراء انتقالي. ويخمن مطلعون إلى أن الطرفين سيتفقان على الأول من تشرين الثاني/نوفمبر.