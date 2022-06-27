حماس يزعم تدهور صحة أحد الأسرى الإسرائيليين لدى القسام والسلطات الإسرائيلية: محاولة للضغط

مصدر فلسطيني: "الهدف من الإعلان هو إعادة قضية الأسرى والمفقودين إلى الواجهة الإعلامية في إسرائيل وتحريك الملف

زعم الجناح العسكري لحركة حماس في غزة مساء (الإثنين) أنه "حدث تدهور صحي في حالة أحد الأسرى الإسرائيليين" المحتجزين لديه، وأفاد في بيان أنه سيتم لاحقًا تقديم مزيد من التفاصيل في الساعات المقبلة.

ولا تملك السلطات الإسرائيلية أي معلومات حول هوية الأسير المقصود بالبيان مع العلم أن القسام يحتجز إسرائيليين هما أبرا منغستو وهشام السيد والمعروف أنهما على قيد الحياة. وتشير التقديرات في إسرائيل إلى أن هذا الإعلان ما هو إلا محاولة للضغط لإجراء صفقة تبادل أسرى من الجانبين. وأكد مصدر إسرائيلي بحسب واينت أنه لا علومات حول حدوث أي تغيير في صحة الأسيرين.

وقال مصدر فلسطيني في قطاع غزة مقرب من حماس لواينت إن "الهدف من الإعلان هو إعادة قضية الأسرى والمفقودين إلى الواجهة الإعلامية في إسرائيل. وبحسب قوله، حماس تهدف لأن يدفع الإعلان إلى تحريك ملف الوساطة بين إسرائيل والتنظيم بشأن صفقة الأسرى. في تقديره، سيحاول الذراع العسكري لحركة حماس من خلال الوسطاء تقديم شريط فيديو لإسرائيل يثبت صحة ادعاء المنظمة.

ويضيف تقرير واينت أن الاحتمال الآخر هو أن حماس قد "تعلن" أن أورون شاؤول أو هادار غولدين، اللذين قُتلا في غزة خلال عملية "الجرف الصامد" في عام 2014 وتحتجز المنظمة جثتيهما منذ ذلك الحين، أنهما لم يعودا على قيد الحياة، في محاولة لإعادة إحياء الأمر، وبالتالي الضغط على إسرائيل. يشار إلى أن حماس تدعي حتى يومنا هذا أن غولدين وشاؤول على قيد الحياة، وكذلك منغيستو والسيد.

وكانت مصادر مصرية قد أفادت بإحراز تقدم في المفاوضات بين إسرائيل وحماس (تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي) حول موضوع التهدئة، لا سيما على خلفية المحادثات التي جرت في القاهرة، والتي فيها تمت مناقشة حرية التنقل في قطاع غزة بالقرب من الحدود، ونشاط الجيش الإسرائيلي بالقرب من السياج وعقد صفقة تبادل أسرى محتملة.

وفي تطور دراماتيكي، أوضح ضابط إسرائيلي كبير، برتبة عقيد، في نيسان/ أبريل 2021 أن اسرائيل فوتت فرصتين مختلفتين خلال السنوات الاخيرة كانتا من الممكن أن تؤدي للتوصل الى صفقة لإعادة المواطنين الإسرائيليين الذين تحتجزهما حماس في قطاع غزة، وجثامين الجنديين هدار غولدن، وأورون شاؤول.