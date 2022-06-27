وزير الأمن الإسرائيلي:"نتعاون مع دول المنطقة ضد ايران، وليس فقط بموضوع الدفاعات الجوية"

جاءت تصريحات غانتس على خلفية تقرير عن اجتماع سري لرئيس هيئة الاركان الاسرائيلية مع نظيره السعودي

قال وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس الاثنين خلال مشاركته في جلسة كتلته "كحول لفان" بأن إسرائيل تتعاون مع دول المنطقة ضد طهران- وليس فقط بموضوع الدفاع الجوي، وتأتي تصريحاته بعد الاعلان عن مباحثات فيينا حول الاتفاق النووي الايراني، وعلى خلفية مشاركة رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية آفيف كوخافي في اجتماع سري بمصر مع قائد الجيش السعودي تناول تهديدات المسيرات الايرانية.

وقال غانتس :"بموضوع الأمن، سياستنا هي العمل كأنه لا يوجد انتخابات، من المهم لنا التذكر بأن الشرق الاوسط وتحدياته ليس حقيقة ينتظروننا، إسرائيل لا تعارض اتفاق نووي- هي تعارض اتفاق سيئ، هذا موقفنا، والذي نقلناه الى أصدقائنا في العالم، مع استئناف ممكن للمباحثات النووية، نحن سنواصل العمل مع الولايات المتحدة ودول أخرى حتى نؤثر على صياغة الاتفاق".

وتابع "بطريقة أو بأخرى، سنواصل بإصرار الدفاع عن أنفسنا، لبناء قوة، للعمل ضد ايران وأن نكون مستعدين لكل سيناريو" وتابع غانتس "كما هو معروف لكم، نحن نبني شراكتنا الواسعة مع دول أخرى في المنطقة لضمان شرق أوسط آمن، مستقر ومزدهر بما يتعلق بالدفاع الجوي وأبعاد أخرى، شرق أوسط مستقر هو مصلحة عالمية، اقليمية وإسرائيلية أولا وقبل كل شيئ".

كما تطرق غانتس الى الزيارة المتوقعة للرئيس الأمريكي جو بايدن في اسرائيل بتاريخ 13 تموز/يولية، وقال:"نتجهز جميعا لزيارة الرئيس جو بايدن، وأنا آمل أن يكون لدينا اختراق بشأن قدرتنا على العمل بتصميم المنطقة ومواجهة العدوانية الايرانية في المنطقة بأسرها، سنواصل العمل بتعاون كامل بين كافة مركبات الحكومة". وذكر موقع "واينت" أنه يجري من وراء الكواليس سباق ضد الزمن في محاولة للتوصل الى تفاهمات حول التطبيع مع السعودية، والهدف حول الموضوع حتى قبل زيارة بايدن الى الشرق الاوسط.