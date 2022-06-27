السفير الإسرائيلي لدى البحرين لقناة i24news: نواصل مد الجسور بيننا وبين الدول التي وقعت معنا على اتفاقيات ابراهيم"

أكد السفير الإسرائيلي أن التعاون بين الدول اتخذ زخمًا غير متوقع إذ شمل أكثر من 40 اتفاقية على مدار سنة ونصف

استضافت شبكة قنوات i24news في استوديوهاتها بمدينة يافا مساء الإثنين سفير إسرائيل لدى البحرين إيتان نائيه الذي حضر اجتماعا استضافته المنامة للدول الموقعة على اتفاقيات ابراهيم، وهو الاجتماع الأول للجنة التوجيه المنبثقة عن "منتدى النقب".

وفي معرض رده على كيفية استعداد إسرائيل لسيناريو عودة المفاوضات مع إيران قال نائيه "هناك حوار على أعلى المستويات بين الوزراء ورؤساء الحكومات والسفراء في الدول التي نحن ممثلين فيها (المغرب، البحرين، الإمارات، مصر، الأردن،إسرائيل). هنالك اتصالات لا أستطيع أن أشارك بها المشاهدين، يتم تبادل الآراء ولا أحد يخفي موقفه عن الولايات المتحدة لا سيما عشية وصول بايدن إلى السعودية منتصف تموز/يوليو القادم".

وأكد السفير الإسرائيلي أن التعاون بين الدول الموقعة على اتفاقيات ابراهيم اتخذ زخمًا غير متوقع إذ شمل أكثر من أربعين اتفاقية على مدار سنة ونصف السنة بمجالات مختلفة من بينها الطب والأبحاث الأكاديمة. وأضاف " نحن نبني الجسور بمجال التجارة والأعمال بيننا وبين السلطات الرسمية في هذه الدول. فقد تم فتح السفارات وخطوط طيران مباشر بين الدول.

يذكر أن وزراء خارجية إسرائيل والولايات المتحدة ومصر والمغرب والبحرين والإمارات العربية المتحدة، أعلنوا في ختام "قمة النقب" التي عقدت في آذار/مارس من العام الجاري، أنها ستصبح منتدى دائمًا يسمى "منتدى النقب"، يعقد اللقاءات بين حين وآخر لبحث قضايا إقليمية خاصة أمنية وسياسية واقتصادية".