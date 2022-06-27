رئيس الحكومة الاسرائيلية :"سأواصل عملي كرئيس حكومة بديل وسأهتم بالقضية الايرانية"

تأتي هذا التصريحات عن انباء امكانية اعتزاله العمل السياسي بعد تنحيه من منصبة رئيسا للحكومة

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت خلال اجتماع لنشطاء حزبه "يمينا" مساء اليوم الإثنين، إنه ينوي حاليا مواصلة عمله كرئيس حكومة بديل "سأهتم بالقضية الايرانية، ونحن مستمرون " وتابع "سأطلعكم قريبا حول طريقة العمل".

واضاف بينيت بحسب القناة الاسرائيلية (13) اننا"جميعنا نمنا على السياج من أجل الدولة، لقد تطلب هذا من النواب شجاعة نادرة، جميعنا وجهت لنا الشتائم والصراخ والأكاذيب صباح مساء، لكن يوجد لدينا عامود فقري، والعمل الذي أفخر به بأننا قمنا بهذا سوية.عندما اتخذنا القرار في الحكومة لاقامة بلدات في هضبة الجولان، ودعم القرار وزراء من ميرتس وحتى يمينا- هذا أفضل من أن لانعمل سوية".

وتابع "صحيح، أن هذا ليس سهلا، هناك أمور يجب على كل طرف اتخاذها, كل طرف يؤمن بمواقفه، لكن من الجيد ان يكون هذا النقاش" واضاف"لم نغير قيمنا، على سبيل المثال اتخذنا القرار لإقامة مسيرة الأعلام كما هو مخطط لها، عندما نكون سوية- لا يمكن كسرنا، حكومة بيبي-بن غفير-سموتريش ليست جيدة لإسرائيل، يجب أن لا نسمح بأن يحدث هذا، وأنا أقول هذا كرجل يمين، ايضا العكس ليس جيدا".

وختم بينيت :"قسم كبير من الشعب استصعبوا جدا وانا لا اناقش هذا الشعور، يجب أن لا يصيب اي مواطن في الدولة الاحباط بسبب الحكومة، لا يهم من اي جانب، الخط الذي يجب ان يكون-وحدة واسعة. ايضا مع الاطراف ، ان وافقوا على وضع النقاشات الايدلوجية والتركيز على الأفعال. الوحدة تخرج الأمور الجيدة من الانسان. حاليا وقت الوحدة".