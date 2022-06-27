وزير خارجية إيران: بلادنا "تتفهم" ضرورة تنفيذ عملية عسكرية تركية في سوريا

وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديموقراطية، "إرهابية"

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أثناء زيارة إلى أنقرة الإثنين إن بلاده "تتفهم" ضرورة تنفيذ تركيا عملية عسكرية جديدة ضد المقاتلين الأكراد في شمال سوريا. وجاءت أقوال الوزير خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو".

وأضاف "نتفهّم أن عملية خاصة (في سوريا) قد تكون ضرورية".

وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديموقراطية، "إرهابية"، وتعتبرها امتداداً لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمرداً ضدها منذ عقود.

وأكد الرئيس التركي الاثنين "سنطلق عملية جديدة في سوريا بمجرد استكمال استعداداتنا". ومنذ نهاية أيار/مايو، يهدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشن هجوم جديد على بلدتين في شمال سوريا يستهدف مقاتلين أكراد، غير أن واشنطن وموسكو تعارضان مثل هذا الهجوم.

منذ عام 2016، نفذت أنقرة ثلاث عمليات عسكرية في شمال سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية. وكانت إيران، حليفة النظام السوري، قد دعت أنقرة في نهاية عام 2019 إلى إنهاء العملية العسكرية التركية التي تشنها في شمال سوريا بأسرع وقت ممكن.