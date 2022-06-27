إسرائيل:نقابة المعلمين تعلن عن إضراب شامل بالمدارس الإبتدائية ورياض الأطفال الثلاثاء

يأتي هذا في أعقاب الطريق المسدود الذي وصلت اليه المفاوضات بين الجانبين

اعلنت نقابة المعلمين في اسرائيل مساء اليوم عن اضراب شامل في كافة المدارس بأنحاء البلاد وذلك بسبب الطريق المسدود الذي وصلت اليه المفاوضات مع وزارة المالية ، الاضراب سيكون ساريا بكافة المدارس الابتدائية ورياض الأطفال باستثناء التعليم الخاص.

وصرحت الأمينة العامة للنقابة يافا بن دافيد بحسب القناة الاسرائيلية "13" إننا :"ندير منذ نصف عام مفاوضات مع مسؤولي وزارة المالية والعرض الوحيد الذي قدموه هو ببساطة مجرد استهزاء، المسؤولون هناك لا يهتمون بأي شيئ ، لا تعليم ، ولا التلاميذ ولا أهاليهم. نحن نكرر ونحذر أنه رغم محاولاتنا الكثيرة والمبادرات الطيبة التي قدمناها مثل وقف الاجراءات الاحتجاجية، المالية تصر عدم حل الأزمة وتقود إسرائيل الى الفوضى في العام الدراسي المقبل ايضا".

واضافت بن دافيد :"اطالب رئيس الحكومة البديل يائير لابيد، ووزير المالية افيغدور ليبرمان، التدخل شخصيا بالمفاوضات والاهتمام بأن يقوم مسؤولو وزارة المالية بتغيير اتجاههم ويرون مصلحة الجهاز التعليمي والدولة".

وفي تعقيب وزارة المالية ورد:"يؤسفنا المساس بالتلاميذ وأهاليهم قبل فترة قصيرة من نهاية العام الدراسي، التصريحات التي بموجبها انه لم تعقد اجتماعات هي كاذبة ومخزية، وزارة المالية تعمل ليلا نهارا للتوصل الى اتفاق جيد بالنسبة للمعلمين، التلاميذ، الأهالي والمدراء، مع الحرص على التعليمات القائمة للمستشارة القضائية للحكومة بما يتناسب مع حكومة انتقالية".

ממשרד האוצר