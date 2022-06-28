الجيش الأمريكي يعلن"مقتل قيادي بارز بجماعة إرهابية متحالفة مع تنظيم القاعدة"في ضربة جوية بسوريا

الجيش الأمريكي:"الضربة استهدفت أبو حمزة اليمني القيادي البارز في جماعة (حراس الدين) المتحالفة مع القاعدة

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الثلاثاء، تنفيذ ضربة في محافظة إدلب السورية، أمس الإثنين، استهدفت "قياديا بارزا بجماعة إرهابية متحالفة مع تنظيم القاعدة"، وقال إن "الضربة استهدفت أبو حمزة اليمني القيادي البارز في جماعة (حراس الدين) المتحالفة مع القاعدة بينما كان يتنقل بمفرده على دراجة نارية"

وأضافت القيادة المركزية للجيش الأمريكي "سنتكوم" في بيان إن "القضاء على هذا القيادي البارز سيعيق قدرة تنظيم القاعدة على شن هجمات ضد مواطنين أمريكيين وضد شركائنا وضد المدنيين الأبرياء في سائر أنحاء العالم".

ومن جهته قال الدفاع المدني السوري، (منظمة إنسانية)، على "تويتر" إن "رجلاً قُتل قبل منتصف الليل بقليل بعد استهداف دراجته النارية بصاروخين"، مضيفا أنه "نقل الجثة إلى إدارة الطب الشرعي في مدينة إدلب".

وفي السياق نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية عن مسؤول مطّلع على العملية قوله إنّ الولايات المتّحدة "واثقة إلى حدّ بعيد" من أنّ "الضربة التي نفّذتها طائرة دون طيار أدّت إلى مقتل أبو حمزة اليمني".

وهذه ثاني عملية تنفّذها القوات الأمريكية في يونيو/حزيران الجاري ضدّ قيادي إرهابي كبير في سوريا.

وكانت القوات الأمريكية ألقت القبض في 16 يونيو/حزيران الجاري في محافظة حلب (شمال) على هاني أحمد الكردي، القيادي البارز في تنظيم داعش الإرهابي.