الإمارات تعرقل تعيين الجزائري بوقادوم مبعوثًا أمميًا إلى ليبيا

أوضحت الإمارات خلال الجلسة أنّ "دولاً عربية وأحزاباً ليبية أعربت عن معارضتها" لتعيين بوقادوم مبعوثا إلى ليبيا

قامت الإمارات خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي الإثنين بعرقلة مقترح للأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش بتعيين وزير الخارجية الجزائري السابق صبري بوقادوم مبعوثاً أممياً إلى ليبيا، حسبما أفادت مصادر دبلوماسية.

ومنذ الخريف، لا يمدّد مجلس الأمن الدولي ولاية "بعثة الأمم المتّحدة للدعم في ليبيا" سوى لفترات قصيرة مدّة كلّ منها بضعة أشهر، بسبب عدم اتّفاق المجلس على اسم المبعوث المقبل لهذاالبلد. وبعد محاولات عديدة فاشلة لملء هذا المنصب الشاغر، اقترح غوتيريش الأسبوع الماضي على أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر تعيين بوقادوم مبعوثاً إلى ليبيا.

لكنّ دبلوماسياً قال لوكالة فرانس برس طالباً عدم نشر اسمه إنّه خلال جلسة الإثنين "وحدها الإمارات رفضت" تعيين الوزير الجزائري السابق. والإمارات، العضو غير الدائم في مجلس الأمن الدولي، تمثّل حالياً المجموعة العربية في المجلس.

وبحسب دبلوماسيين آخرين عديدين فقد أوضحت الإمارات خلال الجلسة أنّ "دولاً عربية وأحزاباً ليبية أعربت عن معارضتها" لتعيين بوقادوم مبعوثاً إلى ليبيا، دون أن يحددوا الأسباب. واكتفى أحد هؤلاء الدبلوماسيين بالإشارة إلى أنّ هناك "قلقاً إقليمياً" من تعيين بوقادوم، لا سيّما وأنّ للجزائر حدوداً مشتركة مع ليبيا.

وشدّد هذا الدبلوماسي على أنّه لو مضى مجلس الأمن قدماً في تعيين بوقادوم لوجد الدبلوماسي الجزائري نفسه أمام "مهمة مستحيلة".

وانتقد نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي الدول الغربية التي تسعى، على حد قوله، للبقاء ممسكة بالملف الليبي. ودعا الدبلوماسي الروسي الأمين العام للأمم المتّحدة إلى "اتّباع نهج مدروس ومتوازن" في بحثه عن مبعوث جديد إلى ليبيا، مشدّداً على ضرورة أن يراعي في خياره آراء الأطراف الليبية والفاعلين الإقليميين .

وفي نهاية جلسة مجلس الأمن، رفضت بريطانيا والولايات المتحدة بشدّة الاتهامات التي ساقها المندوب الروسي للغرب.