مسؤول أردني: الحياة عادت إلى طبيعتها في العقبة بعد حادثة الانفجار في الميناء

أضاف الشبول أن الحياة عادت لطبيعتها وخاصة في الموانئ باستثناء رصيف رقم 4

صرح وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول أن العقبة أصبحت خالية تمامًا من الغاز السام الذي تسرب من صهريج في العقبة وأدى إلى مقتل 13 شخصًا إضافة إلى إصابة العشرات. وأضاف الشبول أن الحياة عادت لطبيعتها وخاصة في الموانئ باستثناء رصيف رقم 4، لإجراء مزيد من احتياطات السلامة، وفق ما أفادت صحيفة الرأي الأردنية.

وقال الشبول إن 130 شخصًا لا يزالون قيد العلاج في مستشفيات العقبة، مضيفَا أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة لا يزال في محافظة العقبة لمتابعة حيثيات الحادثة فيما بدأ وزير الداخلية مازن الفراية على رأس فريق مكلف بالتحقيق في الحادثة.

وأفاد المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات في بيان " إنه في تمام الساعة الخامسة والربع من عصرالإثنين حدث تسرب لغاز الكلورين في ميناء العقبة من جراء سقوط وانفجار صهريج يحتوي على هذه المادة" ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية وإصابات.

وقدمت الملكة رانيا العبد الله، زوجة العاهل الأردني، الملك عبد الله، تعازيها لأسر وذوي ضحايا حادثة العقبة الأليمة، وفق النشر في روسيا اليوم.

ونشرت الملكة على حسابها في "تويتر": "رحم الله شهداء الواجب ممن فقدناهم اليوم في العقبة وربط على قلوب أسرهم، والدعاء لله أن يخفف على المصابين ويعجل في شفائهم، وأن يحمي أهلنا في العقبة من كل مكروه..وبوركت سواعد النشامى وجهودهم في التعامل مع هذا الحادث الأليم".