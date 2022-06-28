بسبب الخلاف حول موعد الانتخابات الإسرائيلية: تأجيل الإعفاء من تأشيرة الولايات المتحدة إلى أجل غير مسمى

من المتوقع أن تؤدي الأزمة السياسية في إسرائيل ولا سيما الخلافات بين المعارضة والائتلاف حول موعد الانتخابات، إلى تأخير في الحصول على إعفاء من التأشيرة للإسرائيليين الذين يغادرون إلى الولايات المتحدة، حسب النشر الثلاثاء، في يسرائيل هيوم.

وكانت وزيرة الداخلية آييلت شاكيد قد عملت بشكل حثيث على الدفع بهذه القضية لتسجيل الإنجاز في رصيدها. وقد تلقت وعدًا من السفير الأمريكي لدى إسرائيل، توم نيدس بدخول إسرائيل برنامج الإعفاء من التأشيرة، خلال عام 2023. وتطلب الأمر من إسرائيل الموافقة على اتخاذ سلسلة من الخطوات، بما في ذلك الموافقة على قانونين في الكنيست ضروريين للولايات المتحدة.

في المقابل، علمت "إسرائيل هيوم" أن رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو بعث برسالة للأمريكيين بأنه لن يمنع المصادقة على القوانين. لكن بسبب الأزمة السياسية في البلاد فإنه من غير المتوقع تمرير القوانين إلى ما بعد تشكيل حكومة جديدة، بعد الانتخابات. لم تدخل القوانين المعنية في الاتفاقات النهائية بين الائتلاف والمعارضة، وبالتالي بقيت في هذه المرحلة، بدون أغلبية في الكنيست.

وأعرب المقربون من شاكيد عن غضبهم من نتنياهو، وأشاروا إلى أن رفضه الموافقة على تمرير هذه القوانين سيضر بجميع المواطنين الإسرائيليين. ونقلت الصحيفة على لسان بعض المقربين من الوزيرة قولهم "هذه ليست مسألة يمين ويسار أو ائتلاف ومعارضة. كل مواطني الدولة يترقبون الإعفاء من التأشيرة وسيسعدهم ذلك. وليس من المعقول أن تنسف المعارضة هذه القوانين المهمة".

ويرفض الليكود هذه المزاعم موضحًا أنهم لا يعطلون في الواقع تمرير هذه القوانين. "هناك مفاوضات مع الائتلاف، ونتوقع اتفاقات. بحال قدم الائتلاف تنازلات لنا فسوف نقوم بالمثل، تمامًا كما هو الحال مع قانون المترو."

وفي حديث أجرته الصحيفة مع السفير الأميركي قبل حوالي أسبوعين قال إنه "لكي تحصل إسرائيل على الإعفاء من التأشيرة، فإنها بحاجة إلى سلسلة من الخطوات، بما في ذلك التشريعات. هناك العديد من الأمور التي يتعين على الإسرائيليين القيام بها، بما في ذلك التشريعات في الكنيست، لتلبية مطالب الولايات المتحدة. نحن نريد القيام بذلك، وآمل أن نتمكن من القيام بالمطلوب لتحقيق ذلك. ليس من قبيل الصدفة أننا نعمل منذ 15 عامًا لتحقيقه دون أن ننجح، إنه أمر معقد حقًا. قد ننجح هذه السنة. إنها مهمة هرقولية".

يذكر أن موقع يسرائيل هيوم قد أشار في وقت سابق، إلى أنه بخلاف موقفه الرسمي من مقاطعة القوانين التي يطرحها الائتلاف الحكومي، بشكل جارف، ينوي الليكود وكتلة المعارضة الموالية له، التصويت لصالح تمرير قانون الإعفاء من التأشيرات للإسرائيليين الراغبين بدخول الولايات المتحدة.