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ألمانيا: الحكم بالسجن خمس سنوات على المتهم الأكبر سنا لإرتكابه جرائم نازية

i24NEWS - AFP

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يخفي حارس معسكر الاعتقال النازي السابق جوزيف شويتز وجهه خلف ملف عند وصوله إلى قاعة المحكمة في براندنبورغ آن دير هافيل ، شمال ألمانيا ، في 28 يونيو 2022.
ADAM BERRY / AFPيخفي حارس معسكر الاعتقال النازي السابق جوزيف شويتز وجهه خلف ملف عند وصوله إلى قاعة المحكمة في براندنبورغ آن دير هافيل ، شمال ألمانيا ، في 28 يونيو 2022.

بتهمة:"المساعدة والتحريض على إعدام أسرى الحرب رميا بالرصاص في عام 1942 وقتل السجناء باستخدام غاز زيكلون"

أصدرت محكمة ألمانية، اليوم الثلاثاء ، حكما بالسجن خمس سنوات على حارس سابق في معسكر اعتقال نازي يبلغ من العمر 101 عاما، وهو أكبر شخص حتى الآن يحاكم بتهمة التواطؤ في جرائم حرب خلال الهولوكوست، كان يبلغ من العمر 21 عاما في ذلك الوقت.

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وقال رئيس المحكمة أودو ليخترمان إن "جوزيف شويتز أدين بارتكاب جريمة قتل أثناء عمله كحارس سجن في المحتجز زاكسنهاوزن في أورانينبورغ شمال برلين بين عامي 1942 و 1945" مشيرا إلى أنه "متهم بالتورط في قتل 3518 سجينا"

 وفي السياق دافع جوزيف شويتز عن براءته، قائلا إنه "لم يفعل شيئا على الإطلاق ولم يكن على علم بالجرائم المروعة التي تُرتكب في المعسكر"واضاف  "لا أعرف لماذا أنا هنا". لكن المدعين قالوا إنه شارك "عن علم وعن طيب خاطر" في الجرائم كحارس في المحتجز.

وشملت التهم الموجهة ضد شويتز "المساعدة والتحريض على إعدام أسرى الحرب السوفيت رميا بالرصاص في عام 1942 وقتل السجناء باستخدام غاز زيكلون ب السام".

وتم اعتقال أكثر من 200 ألف شخص بما في ذلك اليهود والغجر ومعارضي النظام والمثليين في زاكسنهاوزن في أورانينبورغ شمال برلين بين عامي 1936 و 1945.

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