إسرائيل تُخَفِضُ مستوى التحذير من السفر الى تركيا الى المتوسط

جاء هذا القرار في اعقاب موجه من الاعتقالات وتعاون امني بين إسرائيل وتركيا

بعد موجة من الاعتقالات نفذتها الاستخبارات التركية بالتعاون مع إسرائيل، اعلن مجلس الأمن القومي الاسرائيلي عن خفض مستوى تحذير السفر الى اسطنبول من المستوى الأعلى 4 الى مستوى التهديد المتوسط 3. عمليا، الوضع الذي كان عليه كان قبل 39 أيار/مايو، ويطالب هذا التحذير الإسرائيليين تأجيل سفراتهم الغير ضرورية، حاليا يسري على جميع أجزاء تركيا، بدون تحذير شديد بخصوص إسطنبول.

وشكر رئيس الحكومة نفتالي بينيت مجددا اليوم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بما يرتبط بخفض درجة التحذير للسفر وقال :"أود أن أشكر قواتنا الأمنية، الى جانب القوات التركية، الذين قاموا خلال الأشهر الأخيرة، وأكثر من ذلك خلال الأسابيع الأخيرة- بعمليات لإحباط هجمات استهدفت إسرائيليين في إسطنبول وتركيا".

وتابع بينيت :"نشاطاتنا كانت ناجحة، ونجحت بحماية الأرواح ، سنعود بصورة تدريجية الى الحياة العادية، اطالب الإسرائيليين الى توخي اليقظة، شكر خاص للرئيس إردوغان ومعاونيه، على التعاون بإحباط الهجمات ضد الإسرائيليين في تركيا" لقد تم احباط ثلاثة هجمات على الأقل ضد إسرائيليين. التحديث المُحَدَث أعلى بكثير من مستوى التحذير الى سيناء والاردن، ما يشير الى أن احتمال وقوع هجمات لا زال قائما.