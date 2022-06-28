حماس تنشر فيديو لأسير إسرائيلي تحتجزه في غزة وهو مرتبط بالاكسجين

مسؤول اسرئيلي يحمل حماس مسؤولية حدوث اي تدهور بالحالة الصحية لهشام السيد

بعد إعلان حماس أمس عن تدهور الحالة الصحية لأحد الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم في قطاع غزة، نشر القسام الذراع العسكري لحركة حماس اليوم فيديو يظهر فيه هشام السيد ، أحد الأسرى الإسرائيليين الأربعة وهو يرقد بالسرير ويرتبط بالأكسجين، كما يمكن رؤية هويته في الفيديو.

مسؤول إسرائيلي عقب للقناة الاسرائيلية "13" على الفيديو :"اننا نحاول ممارسة ضغوطات عليهم، إسرائيل حددت معادلة بموضوع الأسرى والمفقودين ولن تحيد عنها".يأتي هذا على خلفية الادعاءات الإسرائيلية خلال اليوم الماضي بأنه لا يوجد اي تغيير بالوضع الصحي لكلا الأسيرين الإسرائيليين.

وذكرت "13" أن في إسرائيل يقولون ايضا ردا على شريط الفيديو بأن الحديث عن "مصاب نفسي ، حماس تتحمل المسؤولية عن سلامته الصحية، الموقف بأنه يمكن حل قضية المختطفين على الصعيد الإنساني لم تتغير".

وفي وقت سابق اليوم قالت مصادر فلسطينية لصحيفة "القدس" الفلسطينية أنه اجريت أمس مباحثات بين مسؤولين إسرائيليين، يعملون على قضية الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، ومسؤولين في الاستخبارات المصرية، وبحسب البيان فإن الذراع العسكري لحماس أمس بشأن تدهور الوضع الصحي لأحد الأسرى الإسرائيليين بأيدي حماس.

وبحسب المصادر، اسرائيل طلبت من مصر الحصول على توضيحات حقيقية من حماس بشأن مصير الأسرى خصوصا على ضوء بيان حماس، وأضافت المصادر بأن المسؤولين من مصر ابلغوا المسؤولين الاسرائيليين بأنه يمكنهم استغلال الوضع والتوصل الى اختراق جديد بقضية الأسرى، وافيد ايضا ان مصر تواصلت مع حماس بشأن الحصول على توضيحات عامة بشأن ما حدث وان كان الحديث عن فرصة حقيقية لاختراق، او حتى لانهاء هذه القضية.