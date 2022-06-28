إسرائيل:السفير الأمريكي يحث أعضاء الليكود المصادقة على القوانين المرتبطة بالاعفاء من التأشيرة

جاء هذا الطلب الاستثنائي بعد بقاء عدة قوانين مرتبطة ببرنامج الاعفاء بحاجة للمصادقة عليها بالكنيست

انضم السفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نيدس الى الضغوطات التي تمارس على المعارضة لدفع عملية الإعفاء من التأشيره للإسرائيليين المتوجهين الى الولايات المتحدة وقام بحث أعضاء الليكود للمصادقة على القوانين المرتبطة بإتمام العملية وقال :"أنا أعمل على مدار الساعة منذ وصولي لمساعدة إسرائيل بتوفير كافة الطلبات للانضمام الى برنامج الإعفاء من التأشيرة". وطالب في تغريدته الغير عادية :"لا تفوتوا الزخم الآن، هذا سيساعد مواطني إسرائيل للسفر للولايات المتحدة، ضعوهم في المقام الأول!".

نيدس الذي يمكث هذه الأيام في الولايات المتحدة كجزء من الاستعدادات لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الى إسرائيل الشهر القادم، تحدث مع اعضاء الكنيست وحاول حثهم على دفع القوانين التي تظل العقبة الدستورية الأخيرة أمام انضمام إسرائيل لبرنامج الإعفاء. وأفاد "واينت" أن الليكود اشترط دفع هذه القوانين بتحديد موعد الانتخابات في 25 تشرين أول/اكتوبر، وهو شرط مشابه للذي يطلبه الليكود لتمرير مشروع قانون "المترو"،رغم الاعتراض على القوانين بسبب الخلاف على موعد الانتخابات، مسؤولون في الليكود قدروا مساء اليوم بحسب "واينت" بأنه في نهاية الأمر سيتم ايجاد حل.

ووصلت إسرائيل العام الماضي الى المرحلة الأكثر تقدما بالطريق الى البرنامج المرموق الذي يعفي مواطنيها من التأشيرة. بالنسبة للسفير نيدس انضمام إسرائيل الى البرنامج يعتبر بمثابه "طفله الصغير" ، وذكر الموقع ان نيدس اتصل مع وزيرة الداخلية الإسرائيلية اييلت شاكيد وحثها لبذل أقصى جهودها حتى يتم تمرير القوانين الأخيرة، والإ فإن انضمام إسرائيل سيتأجل على الأقل حتى إقامة الحكومة الجديدة والمصادقة عليها في الكنيست القادمة.